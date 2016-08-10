Сообщения в Интернете о разливе нефти в морском заповеднике Приморья проверят

Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора проводит проверку в связи с появившейся в Интернете информацией о нефтяной пленке в бухте Теляковского, являющейся частью морского заповедника. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение на сайте ведомства.



Отмечается, что туристы, находившиеся в южной части бухты Теляковского, увидели следы нефтяного загрязнения акватории бухты. Они предположили, что источником загрязнения мог стать неустановленный военный корабль, стоявший накануне на якоре в южной части бухты.



«В соответствии с ограничениями, установленными ч. 1 ст. 5 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», указанная информация направлена в Военную прокуратуру Тихоокеанского флота для принятия мер прокурорского реагирования», — сообщили в управлении.

Справка "ЗР": Акватория бухты Теляковского частично входит в состав научного учреждения «Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник ДВО РАН». Дальневосточный морской биосферный заповедник находится в Хасанском районе на юге Приморья. Его площадь составляет 64 тыс. га, 63 тыс. из которых занимает морская акватория. В заповеднике обитает более 5 тыс. видов растений и животных.