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Сообщения в Интернете о разливе нефти в морском заповеднике Приморья проверят
Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора проводит проверку в связи с появившейся в Интернете информацией о нефтяной пленке в бухте Теляковского, являющейся частью морского заповедника. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение на сайте ведомства.
Отмечается, что туристы, находившиеся в южной части бухты Теляковского, увидели следы нефтяного загрязнения акватории бухты. Они предположили, что источником загрязнения мог стать неустановленный военный корабль, стоявший накануне на якоре в южной части бухты.
«В соответствии с ограничениями, установленными ч. 1 ст. 5 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», указанная информация направлена в Военную прокуратуру Тихоокеанского флота для принятия мер прокурорского реагирования», — сообщили в управлении.
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