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14-летняя жительница Артема сбежала из дома в поисках любви
ВЛАДИВОСТОК, 9 августа, ZRPRESS. Как сообщила «ЗР» пресс-секретарь ОМВД России по г. Артем Оксана Дарявина, приморские полицейские разбираются в причинах побега юной девушки, которая тайно покинула родительский дом из-за любви к молодому человеку.
Инцидент произошел в Артеме на минувшей неделе. О пропаже несовершеннолетней дочери в полицию сообщила встревоженная мать: девочка, которой накануне исполнилось 14 лет, ушла на прогулку из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Женщина вела самостоятельные поиски. Поняв, что одной не справиться, обратилась за помощью в полицию.
Как установили полицейские, девочка поддерживает романтические отношения с молодым человеком. В разговоре с оперативниками юноша рассказал, что между ними произошла ссора и где его возлюбленная, он не знает.
Полицейскими был проведен огромный комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Шесть дней стражи порядка проверяли дискотеки, кафе и все близлежащие дома в поисках несовершеннолетней. Вечером 6 августа школьница была возвращена родителям.
Беглянка, опасаясь гнева родных, придумала невероятную историю своего исчезновения. Она рассказала, что ее похитили неизвестные и все это время держали взаперти. Сотрудники полиции развеяли миф о похищении. Осознав разоблачение, школьница заявила полицейским, что родители против ее взаимоотношений с молодым человеком. Говорила, что заставляют ее учиться. По словам девочки, у нее возникли настоящие женские чувства к парню, в результате чего она и решилась на побег из родительского дома.
Инспектор по делам несовершеннолетних полиции города Артем провел профилактическую беседу с беглянкой о недопустимости такого поведения для несовершеннолетнего подростка. В ближайшее время комиссия по делам несовершеннолетних должна принять меры воспитательного характера как к несовершеннолетней, так и ее родителям.
«Золотой Рог».
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