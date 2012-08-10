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Купание в необорудованных местах в Приморье приводит к трагедии
10 Августа 2012, 14:57 | Приморье
ПРИМОРЬЕ, 10 августа, ZRPRESS. 7 августа в искусственном водоёме под Уссурийском утонул мужчина 1979 года рождения. Самостоятельные поиски родственников результатов не дали. 9 августа для поисков была привлечена водолазная группа Владивостокского поисково-спасательного отряда. В 15.00 (хбр.) тело мужчины было обнаружено и передано сотрудникам полиции.
Подобный случай произошёл 8 августа в г. Спасск-Дальний. Мужчина 1972 года рождения утонул, купаясь в озере Силикатном. 9 августа водолазной группой проводился поиск тела в указанном водоёме. Поиски результатов не дали, продолжаются.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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