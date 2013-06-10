Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае возбуждены дела по фактам трудоустройства "мертвых душ"
Прокуратурой Тернейского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности предприятия - Пластунский участок Тернейского филиала казенного предприятия Приморского края «Приморское лесохозяйственное объединение» (КППК «Приморское ЛХО»).
В ходе надзорных мероприятий выявлено фиктивное трудоустройство двух лиц на должности «лесоводов», которые фактически трудовую деятельность на этом предприятии не выполняли. Перечисленная заработная плата в общей сумме порядка 120 тыс. рублей (за якобы проработанное ими время в течение нескольких месяцев прошлого и текущего года) была незаконно присвоена одним из работников предприятия.
Учитывая выявленные обстоятельства, указывающие на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ прокурор района направил материалы проверки в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании.
По итогам их рассмотрения следственным отделом межмуниципального отдела МВД РФ «Дальнегорский» принято решение о возбуждении уголовных дел, ход и результаты расследования которых поставлены на контроль в прокуратуре района, сообщает Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
Новости раздела
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Во Владивостоке затонувшую стапель-палубу поднимут со дна бухты Диомид
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Во Владивостоке все службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
факты трудоустройств "мертвых душ" - обычное дело в "бюджетных" учреждениях. Проверьте медучреждения с начала двухтысячных по 2012 годы.