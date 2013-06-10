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В Приморском крае возбуждены дела по фактам трудоустройства "мертвых душ"

10 Июня 2013, 11:47 | Приморье

Прокуратурой Тернейского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности предприятия - Пластунский участок Тернейского филиала казенного предприятия Приморского края «Приморское лесохозяйственное объединение» (КППК «Приморское ЛХО»).

В ходе надзорных мероприятий выявлено фиктивное трудоустройство двух лиц на должности «лесоводов», которые фактически трудовую деятельность на этом предприятии не выполняли. Перечисленная заработная плата в общей сумме порядка 120 тыс. рублей (за якобы проработанное ими время в течение нескольких месяцев прошлого и текущего года) была незаконно присвоена одним из работников предприятия.

Учитывая выявленные обстоятельства, указывающие на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ прокурор района направил материалы проверки в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании.

По итогам их рассмотрения следственным отделом межмуниципального отдела МВД РФ «Дальнегорский» принято решение о возбуждении уголовных дел, ход и результаты расследования которых поставлены на контроль в прокуратуре района, сообщает  Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги: трудоустройство  уголовное дело  прокуратура 



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Комментарии

  • Псевдоним23:25, 10.06.2013#

    факты трудоустройств "мертвых душ" - обычное дело в "бюджетных" учреждениях. Проверьте медучреждения с начала двухтысячных по 2012 годы.

  • Псевдоним23:30, 10.06.2013#

    Заказная статья, по факту все совсем не так. И сумма в 5 раз завышена, раздули себе для галочки. .

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