www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье курсанта, устроившего стрельбу в магазине, исключат из института

10 Июня 2012, 16:39 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня, ZRPRESS. Курсант Дальневосточного юридического института МВД России Михаил Коломец, открывший стрельбу по покупателям в магазине города Большой Камень, будет исключен из института МВД России. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю, руководством филиала будет дана принципиальная оценка и самому событию, и людям, причастным к нему.

"Это вопиющий случай. Такое поведение недопустимо, — заявил начальник владивостокского филиала дальневосточного юридического института МВД России Сергей Синенко. - Я уже назначил служебную проверку по данному факту. Курсант Михаил Коломец будет отчислен из института МВД России. Таким людям не место в нашем учебном заведении".

По словам Синенко, заместитель начальника курса по воспитательной работе также будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что 10 июня курсант школы милиции выстрелил из травматического пистолета в магазине города Большой Камень. Магазин в центре города был полон народу. В очереди за хлебом стояли две молодые девушки и два парня, один из которых чем-то не понравился одному из посетителей магазина, который нетвердо держался на ногах. Он вытащил из кармана пистолет и, прицелившись в лоб молодого человека, спустил курок. По счастливой случайности парню удалось увернуться и пуля, выпущенная, как оказалось впоследствии, из травматического пистолета в него не попала. Однако стрельба вызвала настоящую панику среди покупателей, услышавших звуки выстрелов и увидевших в магазине человека с пистолетом. Всего прозвучало два выстрела. Пострадавших нет, сообщает Rosbalt.Ru.

Автор: ИА "Росбалт"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru