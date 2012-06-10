В Приморье курсанта, устроившего стрельбу в магазине, исключат из института

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня, ZRPRESS. Курсант Дальневосточного юридического института МВД России Михаил Коломец, открывший стрельбу по покупателям в магазине города Большой Камень, будет исключен из института МВД России. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю, руководством филиала будет дана принципиальная оценка и самому событию, и людям, причастным к нему.

"Это вопиющий случай. Такое поведение недопустимо, — заявил начальник владивостокского филиала дальневосточного юридического института МВД России Сергей Синенко. - Я уже назначил служебную проверку по данному факту. Курсант Михаил Коломец будет отчислен из института МВД России. Таким людям не место в нашем учебном заведении".

По словам Синенко, заместитель начальника курса по воспитательной работе также будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что 10 июня курсант школы милиции выстрелил из травматического пистолета в магазине города Большой Камень. Магазин в центре города был полон народу. В очереди за хлебом стояли две молодые девушки и два парня, один из которых чем-то не понравился одному из посетителей магазина, который нетвердо держался на ногах. Он вытащил из кармана пистолет и, прицелившись в лоб молодого человека, спустил курок. По счастливой случайности парню удалось увернуться и пуля, выпущенная, как оказалось впоследствии, из травматического пистолета в него не попала. Однако стрельба вызвала настоящую панику среди покупателей, услышавших звуки выстрелов и увидевших в магазине человека с пистолетом. Всего прозвучало два выстрела. Пострадавших нет, сообщает Rosbalt.Ru.

