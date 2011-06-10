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В Приморье задержаны незадекларированные дверные ручки и петли, предназначенные для московского клиента
Сотрудниками таможенного поста Морской порт Восточный Находкинской таможни выявлены признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.16.2 КоАП России, выразившегося в недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих декларированию.
В порт Восточный Российской Федерации из Кореи на теплоходе Scio Sun в адрес московской организации был ввезен контейнер с товаром: межкомнатные ясеневые двери – 475 штук и виниловые обои – 2878 рулонов, общим весом 24 тонны (согласно документам).
На таможенный пост Морской порт Восточный для таможенного оформления была подана декларация на товары. В процессе таможенного оформления был проведен осмотр товара с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса и установлено наличие в контейнере незаявленного товара. При проведении таможенного досмотра обнаружено помимо заявленного товара еще 90 незаявленных по установленной форме дверей, а также 565 двухсторонних дверных ручек с механизмом защелкивания и 516 дверных петель в комплекте с крепежными шурупами.
В результате весь незадекларированный товар задержан. Его стоимость устанавливается.
Возбуждено дело об административном парвонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России, санкцией которой предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от Ѕ до двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом правонарушения, с возможной его конфискацией, сообщила "ЗР" Юлия Тисленко, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.
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