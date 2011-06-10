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Находкинская таможня задержала 5 тысяч китайских левых тапок
Сотрудниками таможенного поста Морской порт Восточный Находкинской таможни выявлены признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.16.2 КоАП России, выразившегося в недекларировании по установленной форме товара, подлежащего декларированию.
В порт Восточный Российской Федерации из Китая на теплоходе FESCO DIOMID в адрес иркутской организации ввезен контейнер с товаром. Согласно предоставленным на таможенный пост Морской порт Восточный товаросопроводительным документам в контейнере находится 5 тысяч пар домашней обуви (тапочек) для мужчин и женщин.
Однако в результате таможенного досмотра, проведенного в рамках системы управления рисками, выяснилось, что тапочек в два раза больше, чем было заявлено таможенному органу (10 тысяч пар).
Таким образом были нарушены установленные ст. 179 Таможенного кодекса Таможенного союза нормы по декларированию товаров перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации.
В результате 5 тысяч пар незадекларированных тапочек задержано. Их заявленная стоимость составила 80 тысяч рублей.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России, санкцией которого предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от Ѕ до двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом правонарушения, с возможной его конфискацией, сообщила "ЗР" Юлия Тисленко, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.
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