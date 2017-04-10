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За охоту на "Земле леопарда" в Приморье перед судом предстанут местные жители

10 Апреля 2017, 13:15 | Приморье

Им грозит до двух лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Местные жители предстанут перед судом по обвинению в незаконной охоте на территории национального парка «Земля леопарда». Прокурором Хасанского района направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, незаконная охота, совершенная на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, используя гладкоствольное двуствольное охотничье ружье 12 калибра, фигуранты в марте 2017 года осуществляли на территории национального парка «Земля леопарда», относящейся к особо охраняемой природной территории, поиск и загон диких зверей, что в соответствии с действующим законодательством приравнивается к охоте.

Поскольку на территории национального парка промысловая, любительская и спортивная охота запрещена полностью, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело.

Санкция ч. 2 ст. 258 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Хасанский районный суд.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: охота  земля леопарда  нацпарк 



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