www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.92 р. 100 JPY: 51.49 р.
EUR: 60.57 р. 10 CNY: 82.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье поймали очередного поджигателя травы

10 Апреля 2017, 12:43 | Приморье

Ему грозит штраф в 4 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Воскресенье, 9 апреля в Пограничном муниципальном районе контрольно-патрульная группа, в состав которой вошли инспекторы отдела надзорной деятельности, сотрудники полиции, а также представители отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при местной администрации, осуществляла патрулирование лесных массивов.

В результате проводимой работы членами межведомственной группы был выявлен факт выжигания сухой растительности жителем села Нестеровка. Мужчина двигался на своем автомобиле по автодороге Сибирцево - Комиссарово, затем остановился, и вдоль обочины примерно в 1 км от села Нестеровка поджег сухую траву. Представителям контрольно-патрульной группы виновник происшедшего возгорания пояснил, что выжигал сухую траву для пастбища своего скота. В отношении правонарушителя возбуждено административное дело.

Стоит отметить, что всего с момента введения на территории Приморья особого противопожарного режима в Пограничном муниципальном районе сотрудниками отдела надзорной деятельности за нарушение требований пожарной безопасности было привлечено 36 граждан.

Также в ходе данного рейдового мероприятия с местными жителями сел Бойкое, Богуславка, Духовское, Украинка и Сергеевка специалисты государственного пожарного надзора провели подворовые обходы и разъяснительные беседы. Сотрудники МЧС в очередной раз напомнили гражданам о введении на территории Приморского края особого противопожарного режима и призвали их строго соблюдать правила пожарной безопасности. Всем инструктируемым вручались памятки.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: безопасность  пожары  экология 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru