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В Приморье поймали очередного поджигателя травы
Ему грозит штраф в 4 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В Воскресенье, 9 апреля в Пограничном муниципальном районе контрольно-патрульная группа, в состав которой вошли инспекторы отдела надзорной деятельности, сотрудники полиции, а также представители отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при местной администрации, осуществляла патрулирование лесных массивов.
В результате проводимой работы членами межведомственной группы был выявлен факт выжигания сухой растительности жителем села Нестеровка. Мужчина двигался на своем автомобиле по автодороге Сибирцево - Комиссарово, затем остановился, и вдоль обочины примерно в 1 км от села Нестеровка поджег сухую траву. Представителям контрольно-патрульной группы виновник происшедшего возгорания пояснил, что выжигал сухую траву для пастбища своего скота. В отношении правонарушителя возбуждено административное дело.
Стоит отметить, что всего с момента введения на территории Приморья особого противопожарного режима в Пограничном муниципальном районе сотрудниками отдела надзорной деятельности за нарушение требований пожарной безопасности было привлечено 36 граждан.
Также в ходе данного рейдового мероприятия с местными жителями сел Бойкое, Богуславка, Духовское, Украинка и Сергеевка специалисты государственного пожарного надзора провели подворовые обходы и разъяснительные беседы. Сотрудники МЧС в очередной раз напомнили гражданам о введении на территории Приморского края особого противопожарного режима и призвали их строго соблюдать правила пожарной безопасности. Всем инструктируемым вручались памятки.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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