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Во Владивостоке суд рассмотрит дело о незаконном обороте алкоголя на 29 млн рублей
Фигуранту грозит шесть лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Заместителем прокурора города Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении гр-на А., 1976 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, незаконная перевозка продукции без предусмотренной законодательством маркировки.
По версии следствия, проживая в краевом центре, фигурант организовал перевозку из г. Нальчик в г. Владивосток алкоголя без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота такой продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия.
В результате таких действий во Владивосток было ввезено более 117 тыс. бутылок с содержанием спирта в готовой продукции 40%, на которых имелись специальные марки, изготовленные не производством Гознак.
Согласно ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 785 от 21.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».
Данная алкогольная продукция осенью 2014 г. обнаружена и изъята сотрудниками УМВД России по г. Владивостоку в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. В отношении соучастников фигуранта по данному делу материалы выделены в отдельное производство.
Общая стоимость изъятой алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками составила свыше 29 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения, по существу.
Санкция п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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