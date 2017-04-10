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Директора школ в Приморье платили мзду чиновнице
За свои услуги чиновница получала деньги от директоров образовательных школ, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
В Партизанске следователями СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела образования администрации Партизанского городского округа. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями.
По версии следствия, с октября 2014 по май 2016 года подозреваемая из корыстных побуждений, в целях материального обогащения склонила нескольких директоров средних школ периодически передавать ей денежные средства работников образовательных учреждений за покровительство в служебной деятельности. Денежные средства она получала до 3 апреля 2017 года. Всего за все время у граждан незаконно изъято и передано злоумышленнице более 1 млн рублей денежных средств.
В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ и УМВД России по Приморскому краю. Расследование уголовного дела ведут следователи регионального Следственного комитета России.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Monstera13:38, 10.04.2017#
Ussama ты не прав))1. Существительное «директор» в современном русском языке образует две формы: «директоры» и «директора». Их отличие в способе образования по типу существительных мужского и среднего рода. 2. Форма «директоры» традиционно считается литературной нормой. По современным правилам словообразования форма «директора» также считается нормативной, но со ссылкой, что она уместна в разговорной речи и профессиональном общении.
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