Директора школ в Приморье платили мзду чиновнице

За свои услуги чиновница получала деньги от директоров образовательных школ, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

В Партизанске следователями СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела образования администрации Партизанского городского округа. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, с октября 2014 по май 2016 года подозреваемая из корыстных побуждений, в целях материального обогащения склонила нескольких директоров средних школ периодически передавать ей денежные средства работников образовательных учреждений за покровительство в служебной деятельности. Денежные средства она получала до 3 апреля 2017 года. Всего за все время у граждан незаконно изъято и передано злоумышленнице более 1 млн рублей денежных средств.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ и УМВД России по Приморскому краю. Расследование уголовного дела ведут следователи регионального Следственного комитета России.

Иван КРЫШАН.