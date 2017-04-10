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В Приморье обнаружен факт массового уничтожения краснокнижных животных
Эксперты Общероссийского народного фронта в Приморском крае в ходе мониторинга исполнения «майских указов» президента и экологической ситуации выявили факты массового убийства браконьерами животных, занесенных в Красную книгу, в одном из сельских районов региона, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Факты браконьерства выявлены экспертами ОНФ на территории Лазовского района. Как сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Юрий Логинов, деятельность браконьеров осуществлялась продолжительное время, при этом части убитых животных браконьерами сбрасывались в местные реки и другие водные источники, создавая угрозу жизни и здоровью граждан и санитарной обстановке. Также деятельность браконьеров создает угрозу редким лесным насаждениям, в особенности молодым деревьям. Кроме того, местные жители прямо указывают на то, что в рамках незаконной охоты на копытных браконьеры уничтожают и повреждают объекты транспортной инфраструктуры, в том числе дорожные знаки и указатели на дорогах местного значения, что также создает угрозу благополучию граждан.
«Эксперты и активисты регионального штаба ОНФ зафиксировали в Лазовском районе Приморского края указанную ситуацию и направили обращения в органы прокуратуры и территориальное управление Росприроднадзора. При этом местные жители прямо указали нам на то, что убийство пятнистых оленей, занесенных в Красную книгу, браконьерами на территории района осуществляются регулярно. Также происходит еще и загрязнение окружающей среды, почвы и водных источников, создается угроза редким лесным насаждениям. Жалобы местных жителей в органы власти к реагированию на данную ситуацию не привели, на это прямо указывают проживающие на территории Лазовского района граждане, обеспокоенные данной ситуацией», – отметил Логинов.
Как сообщили в региональном штабе ОНФ, после обращения активистов Народного фронта сотрудниками управления Росприроднадзора по Приморскому краю проведены рейдовые мероприятия на предмет выявления указанных жителями района фактов браконьерства. В ходе указанных проверок факты массового убийства пятнистых оленей подтвердились. Материалы переданы в департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края для принятия мер реагирования.
«Необходимо, чтобы против браконьеров, которые хищнически действуют на особо охраняемых природных территориях региона, были приняты действенные меры и новые случаи убийства ценных животных прекратились. Приморский штаб ОНФ продолжает отслеживать данную ситуацию», – сообщил Логинов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Вот козлы :( А потом тиграм жрать нечего, они идут охотиться на сельских собак :(