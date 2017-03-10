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В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной рубке лесных насаждений
Общая сумма экологического ущерба составила более 7 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокуратурой города Дальнегорска утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере.
По версии следствия, преступление совершено в ноябре 2016 года по указанию фигуранта, который являлся бригадиром лесозаготовительной бригады.
Находясь на территории Мономаховского участкового лесничества Кавалеровского филиала КГКУ «Приморское лесничество», достоверно зная, что разрешительных документов на заготовку древесины в данном месте нет, фигурант при помощи топора и краски проклеймил деревья с целью придания видимости законности дальнейшей рубки.
После этого он дал указание лесозаготовительной бригаде произвести заготовку древесины, обеспечив их бензопилой, техникой и горюче-смазочными материалами к ним.
В результате этого было незаконно спилено 138 сырорастущих деревьев породы «дуб.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Дальнегорский районный суд для рассмотрения, по существу.
К фигуранту предъявлен иск о взыскании экологического ущерба в размере 7 млн 769 тыс. рублей.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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