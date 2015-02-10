В Приморье автомобиль с двумя людьми провалился под лед

На месте происшествия работали водолазы Дальнегорского поисково-спасательного отряда, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

На реке Джигитовка в Тернейском районе Приморского края под лед ушел автомобиль с двумя людьми. По предварительной информации, водитель машины, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на лед в несанкционированном месте.

Мужчине удалось выбраться из автомобиля, женщина погибла.

В район п. Пластун к устью реки Джигитовка для проведения поисковых работ прибыли водолазы Дальнегорского поисково-спасательного отряда - филиала ФГКУ «ДВРПСО МЧС России». С помощью водолазного снаряжения они совершили спуски в замерзшую реку, нашли затонувший автомобиль и подняли тело погибшей.

Обстоятельства и причины случившегося происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.