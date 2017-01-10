Приморские пенсионерки путем мошенничества завладели 6 млн рублей

В суде было доказано 8 эпизодов их не законной деятельности, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

В дежурную часть отдела полиции Артема стали поступать заявления местных жителей. Сообщалось, что неизвестные женщины, представляясь сотрудниками городской администрации, входили в доверие к потерпевшим, обещая оказать содействие в приобретении квартир по заниженным ценам. Однако, получив денежные средства, больше на связь не выходили. Таким образом, мошенницы, действуя в группе по предварительному сговору, обманным путем завладели деньгами на сумму свыше 6 млн рублей.

Следователем отдела МВД России по городу Артему было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, мошенничество. По подозрению в совершении преступлений сотрудники полиции задержали двоих жительниц Приморского края. Женщины дали признательные показания. В отношении задержанных была избрана мера пресечения – заключение под стражу.

В рамках расследования уголовного дела по месту жительства фигуранток проведены обыски. Изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, парики, светокопии фальшивых документов, удостоверяющих личность.

Артемовский городской суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил 71-летней женщине - 5 лет 3 месяца лишения свободы c отбыванием наказания в колонии общего режима, ее 65-летней подельнице – 4 года лишения свободы условно. В ходе следствия доказана причастность обвиняемых к 8 эпизодам противоправной деятельности.

Иван КРЫШАН.