Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пожарные в Приморье спасли двоих человек
Пожар был локализован через 15 минут, общая площадь возгорания составила 1 кв. м., сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В понедельник, 9 января в 21.13 на пульт пожарно-спасательной службы города Дальнереченск поступило сообщение о пожаре. Очевидец сообщил диспетчеру, о том, что в доме, расположенном на улице Дальнереченская замечен дым. Прибыв по указанному адресу спустя 5 минут, огнеборцы провели разведку в помещении и приступили к тушению. Горело потолочное перекрытие внутри помещения.
В 21.23 пожар был локализован, а в 21.29 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1 кв. м. Из горящего здания огнеборцы вывели на улицу двоих человек. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- Приморские пенсионерки путем мошенничества завладели 6 млн рублей
- Пожарные в Приморье спасли двоих человек
- В Приморье задержаны члены организованной группы, подозреваемые в серии квартирных краж
- В Приморье интернет-мошеннику суд вынес приговор
- Приморцев на Новый год накормят кишечной палочкой, стафилококком, плесенью, личинками и много чем еще
- Приморцам перед Новым годом рассказали, как отличить контрафактный алкоголь от настоящего
- Выявить контрафактный алкоголь приморцам помогут смартфоны
- В Приморье вынесен приговор иностранцам за контрабанду наркотиков
- Полиция Владивостока задержала подозреваемых в нападении на гражданина КНР
- Силовики задержали очередного вице-губернатора Приморья
Новости раздела
- Приморские пенсионерки путем мошенничества завладели 6 млн рублей
- Пожарные в Приморье спасли двоих человек
- Муниципальных чиновников, похитивших 6 млн рублей, осудили в Приморье
- В Приморье задержаны члены организованной группы, подозреваемые в серии квартирных краж
- Туроператору в Приморье угрожает штраф в 2 миллиона рублей
- В Приморье интернет-мошеннику суд вынес приговор
- Приморцев на Новый год накормят кишечной палочкой, стафилококком, плесенью, личинками и много чем еще
- Организаторам фирмы по "взрослому" досугу вынесен приговор во Владивостоке
- Приморцам перед Новым годом рассказали, как отличить контрафактный алкоголь от настоящего
- Два жителя Хабаровска хотели продать шкуру амурского тигра за 600 тыс. рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию
- Праворульные автомобили оказались "вне зоны доступа"
- Самый дорогой студенченский обед в России – во Владивостоке
- Японцы бросились скупать новые автомобили
- Скандально известная стройка во Владивостоке завершилась, не начавшись
- Курс доллара рухнул ниже 60 рублей
- Бывший главный тренер "Луча" возглавил "Анжи"
- Всем родившимся в 2015 году и позже навсегда запретят продажу табака
- Приморцам рассказали, что будет с краевой медициной в 2017 году
- Несколько домов в Приморье тонут в нечистотах