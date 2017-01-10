Пожарные в Приморье спасли двоих человек

Пожар был локализован через 15 минут, общая площадь возгорания составила 1 кв. м., сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В понедельник, 9 января в 21.13 на пульт пожарно-спасательной службы города Дальнереченск поступило сообщение о пожаре. Очевидец сообщил диспетчеру, о том, что в доме, расположенном на улице Дальнереченская замечен дым. Прибыв по указанному адресу спустя 5 минут, огнеборцы провели разведку в помещении и приступили к тушению. Горело потолочное перекрытие внутри помещения.

В 21.23 пожар был локализован, а в 21.29 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1 кв. м. Из горящего здания огнеборцы вывели на улицу двоих человек. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.

Иван КРЫШАН.