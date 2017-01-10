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Муниципальных чиновников, похитивших 6 млн рублей, осудили в Приморье
За 4 года работы они отладили целую схему хищения бюджетных средств, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Дальнегорским районным судом вынесен приговор бывшим работникам Финансового управления администрации Дальнегорского городского округа, которые осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере.
В судебном заседании установлено, что преступление совершено начальником бюджетного отдела – заместителем начальника Финансового управления администрации Дальнегорского городского округа, по предварительному сговору с ведущим специалистом 1 разряда этого же управления.
Чиновники систематически похищали денежные средства в период с декабря 2010 года по январь 2014 года под предлогом возврата якобы излишне и (или) ошибочно уплаченных (взысканных) сумм доходов и иных платежей в муниципальный бюджет подставным физическим лицам.
Так, согласно распределенным ролям, специалист подыскивал знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях, которые предоставляли ему данные о своих лицевых банковских счетах, куда в дальнейшем и перечислялись денежные средства.
Вторая фигурантка дела, обладая в силу занимаемого положения информацией о состоянии бюджета Дальнегорского городского округа, предлагала своему соучастнику наиболее правдоподобные содержания фиктивных заявок и сообщала второму фигуранту код их бюджетной классификации. Тот, в свою очередь, посредством использования специального программного продукта составлял фиктивные заявки на возврат ошибочного платежа, после чего экспортировал их на общий сервер Финансового управления для дальнейшей обработки.
Действуя по указанной схеме им удалось похитить из бюджета городского округа более 6 млн рублей.
Расследование уголовного дела осуществлялось следователями следственного отдела Управления ФСБ России по Приморскому краю.
Признав подсудимых виновных в совершении указанного преступления, суд назначил им соответственно 5 лет 6 месяцев и 3 года 6 месяцев лишения свободы. Для отбывания наказания обоим определена исправительная колония общего режима.
Суд также лишил их права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти субъектов Российской Федерации сроком на 3 года. Кроме этого, удовлетворен иск администрации Дальнегорского городского округа о взыскании с осужденных сумму похищенных бюджетных средств.
Иван КРЫШАН.
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