Мошенники нашли новый способ атаки на счета приморцев

Будте бдительны и крайне осторожны! Предупредите близких и родственников, особенно пожилых. Незнакомцы просят продиктовать код для восстановления пароля с MTC PAY, который был ошибочно направлен на номер мобильного телефона через смс, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказывают пострадавшие, молодой человек, представляющийся Артемом ПАРХОМЕНКО, слезно умоляет продиктовать код для восстановления пароля к приложению «Легкий платеж» в системе MTС PAY. Мошенничество с подобными смс и с упоминанием указанного сервиса фиксируют в России с конца 2016 года.

«Если Вы не запрашивали изменения пароля, срочно наберите комбинацию цифр для сброса», - такое указание содержится в тексте смс. ЛжеАртем сообщает, что ошибку он якобы совершил в наборе кода телефона при отправке, указав 914, а необходимо 913.

К слову, код 913 подходит для номеров мобильных телефонов, зарегистрированных в Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, Алтайском, Красноярском краях, в Республиках Хакасия и Алтай. При этом незнакомец звонит вам с местного номера мобильного телефона с кодом 902, зарегистрированного в одном из городов Приморского края.

Интересно, что сама смс приходит в «рваной», неоконченной форме. Поэтому предполагаемый мошенник звонит вам два раза, уведомляя о случившемся, а затем, дабы узнать код. Считается, что прозвоном занимаются люди, которые получают некую фиксированную сумму за каждый успешно добытый пароль.

Подобные манипуляции и сообщения кода могут привести к списанию средств с вашего счета, будьте осторожны!

Вот какие советы опытные борцы с мобильным мошенничеством.

Код ВХОДА в сервис «Легкий платеж» позволяет с помощью приложения для телефона осуществлять денежные переводы, используя баланс мобильного телефона БЕЗ дополнительного подтверждения. А теперь внимание: сервис «Легкий платеж» по умолчанию подключен ВСЕМ абонентам МТС! И, самое главное, его в принципе нельзя отключить. Всё, что вы можете сделать, чтобы хоть как-то себя обезопасить — позвонить в call-центр оператора и попросить заблокировать возможность переводов. Но фактически любой человек методом случайного набора цифр может ввести ваш номер телефона для авторизации в приложении, а потом позвонить вам и выведать пароль. И смс с дополнительным паролем для подтверждения платежа вы не получите, т.к. считается, что раз уж вы авторизовались в приложении, правила безопасности соблюдены.

Поэтому, если вы по неопытности назвали мошенника код, сразу обратитесь к к скриншоту «История платежей» из этого сервиса. Обратите внимание на последовательность запросов сумм на списание (в мобильном приложении мошенник не видит баланс, поэтому ему остается лишь пробовать наугад выводить фиксированные суммы). Чаще всего будет встречаться цифра 300, так как такая сумма является минимальной абонентской платой на пакетном тарифе (Smart mini), а мошенник может предположить, что на номере подключено автопополнение по минимальную балансу.

Что делать, если вы абонент МТС?

Позвонить в службу поддержки и попросить заблокировать услугу «Легкий платеж» на всех контрактах, которые вам принадлежат. Если вы уже столкнулись с мошенничеством, то срочно позвоните в call-центр оператора получателя платежа и уведомите его о произошедшем. Вам оформят заявку на возврат денежных средств (потребуется еще лично подойти с паспортом в ближайший офис обслуживания) и дело передадут в службу безопасности. Таким образом получится вернуть перевод за вычетом комиссии, которая, к слову, составляет минимум 10 рублей + 10,4% за каждую операцию.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.