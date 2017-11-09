По количеству тяжких преступлений Приморье вернулось в прошлый век

Начальник УМВД России по Приморскому краю Николай Афанасьев рассказал о работе по декриминализации региона

В прошлом году подразделениями УМВД по Приморскому краю было принято 430 тыс. сообщений о происшествиях и преступлениях, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

За 10 месяцев 2017 года этот показатель составил 387 тыс. обращений и заявлений. Цифры немалые, что не может не тревожить как общественность, так и сотрудников правоохранительных органов, но тенденция обнадеживающая – число зарегистрированных в Приморье преступлений в течение последних лет неуклонно снижается. И если в 2013 году среди всех преступлений, зафиксированных в ДФО, на Приморье приходилось 39,3%, то по результатам первого полугодия текущего года этот показатель составил 31,5%.

Криминальную ситуацию в регионе, факторы, влияющие на нее, а также работу различных подразделений охарактеризовал деловой газете «Золотой Рог» начальник Управления МВД России по Приморскому краю Николай АФАНАСЬЕВ. Беседа состоялась накануне Дня сотрудника органов внутренних дел, который по традиции отмечается 10 ноября и в этом году совпадает со столетием создания рабоче-крестьянской, а впоследствии советской милиции. Но как бы за эти годы ни называлось данное ведомство, главной его задачей, как и сегодня, остается охрана общественного порядка и борьба с преступностью.

- Николай Николаевич, как в крае обстоят дела с тяжкими преступлениями, их становится меньше?

- Если брать общеуголовные виды преступности, в том числе тяжкие, то мы отмечаем снижение регистрации по всем видам (убийствам, грабежам, разбоям, кражам и т.д.) Некоторые цифры сопоставимы с показателями 80-х годов прошлого века. Например, в 1980 году в крае было зарегистрировано 228 убийств, а в 2016-м – 204. Это исторический минимум и, думаю, хороший знак.

Статистика очень важна в нашей работе, по ней можно судить о ее результатах, поэтому столь подробно и останавливаюсь на некоторых цифрах. По итогам 10 месяцев 2017 года на 18,4% сократилось число преступлений, связанных с умышленным тяжким вредом здоровью, на 20,2% – таких же преступлений, повлекших смерть, на 13% – изнасилований. В прошлом году было зарегистрировано за год 55 изнасилований, даже в самые лучшие советские времена их регистрировалось больше, за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 40 преступлений против половой неприкосновенности.

Мы видим снижение краж всех видов собственности (на 16,7%), из квартир – на 12,5%, транспортных средств – на 16,3%, грабежей – на 16,4%. А вот по разбойным нападениям по сравнению с прошлым годом допущен рост на 5%. Но в прошлом году было зарегистрировано 186 разбойных нападений – это также многолетний исторический минимум. Положительная тенденция, надеюсь, просматривается. Наш край становится менее криминализированным.

Это результат большой профилактической работы, и не только полиции, но и всех правоохранительных органов. Но есть и другие, не менее важные факторы, влияющие на состояние преступности, в числе которых, например, изменение экономической ситуации в стране и регионе, а также перемены в обществе. У многих появилось нетерпимое отношение к проявлениям противоправных деяний, преступности. Патриотизма в людях стало больше, мы с гордостью отмечаем это, общаясь с различными слоями населения, бывая на сходах граждан, в том числе в отдаленных районах и населенных пунктах. Но и в нашей работе больший упор делаем на эффективность, стараемся выделять главное, чтобы реально повлиять на состояние преступности в крае.

- Как вы можете охарактеризовать состояние с уличной преступностью?

- Думаю, те, кто живет во Владивостоке, и без статистики видят, что в городе стало спокойнее. Стрельба на улицах, массовые драки, уличные грабежи, конечно, случаются, но это скорее единичные факты. А сводные статистические данные свидетельствуют, что по уличной преступности за 10 месяцев снижение составило 13,7%, в абсолютных цифрах - 935 преступлений. К сожалению, в таких преступлениях порой фигурирует травматическое оружие, которое было у людей на законных основаниях. Мы знаем такие случаи. Но зачем его брать, собираясь, к примеру, в кафе, где даже незначительный конфликт может привести к стрельбе. В этом году в крае произошло два подобных случая, фигуранты установлены и понесут заслуженное наказание. А между тем преступления можно было бы избежать, если бы аргументом в споре не выступала травматика.

Вообще город Владивосток и Приморский край в целом с точки зрения охраны общественного порядка находятся, можно сказать, под особым вниманием полиции, ведь здесь регулярно проводятся различные мероприятия, в том числе и международные, – форумы, конференции, выставки-ярмарки, праздничные шествиях и уличные концерты на площадях и набережных. В прошлом году мы обеспечили охрану общественного порядка на 3 тыс. мероприятиях, в этом – на 2800. В такие дни патрульно-постовая служба, дознаватели, участковые, сотрудники аппарата управления выходят на охрану общественного порядка, не забывая, впрочем, о своих основных обязанностях.

– Можно ли говорить, что оперативная обстановка в крае спокойная?

- К сожалению, пока – довольно неспокойная. Есть такой показатель, как уровень преступности – это количество преступлений на 100 тыс. населения. В настоящий момент в Приморье (по итогам 10 месяцев) он составляет 2026 преступлений. По этой позиции Приморье находится на 14-м месте в стране. Впереди нас такие субъекты, как Москва, Санкт-Петербург и некоторые другие. Наш ближайший сосед Хабаровск на 15-м месте с 2018 преступлениями на 100 тыс. населения. Но… В 2013 году мы были на 2-м месте по России после Забайкальского края с показателем 2700 преступлений. Криминализация края была такова, и в одночасье проблему не решить. Хотя ситуация постепенно меняется к лучшему. И чтобы это происходило, на страже законности стоит многотысячный коллектив Управления МВД России по Приморскому краю, который 10 ноября отмечает свой профессиональный праздник.

Полный текст интервью читайте в газете «Золотой Рог» во вторник 14 ноября.