В Приморье подняли со дна затонувший буксир

На дне плавсредство пролежало несколько месяцев, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В июле 2017 года в бухте Ольга Японского моря затонул морской буксир «МБ-348». Плавсредство принадлежало компании ОАО «Приморские лесопромышленники». Как установили в ходе прокурорской проверки буксир затонул в результате несоблюдения требований законодательства о безопасности плавания при выполнении буксировочных работ.

«С целью недопущения негативного воздействия на водный объект Находкинский транспортный прокурор направил в суд заявление с требованием обязать судовладельца ОАО «Приморские лесопромышленники» поднять затонувшее судно. В настоящее время ответчик завершил работы в полном объеме», - сообщили в Находкинской транспортной прокуратуре.