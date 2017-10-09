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В Приморье подняли со дна затонувший буксир
На дне плавсредство пролежало несколько месяцев, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В июле 2017 года в бухте Ольга Японского моря затонул морской буксир «МБ-348». Плавсредство принадлежало компании ОАО «Приморские лесопромышленники». Как установили в ходе прокурорской проверки буксир затонул в результате несоблюдения требований законодательства о безопасности плавания при выполнении буксировочных работ.
«С целью недопущения негативного воздействия на водный объект Находкинский транспортный прокурор направил в суд заявление с требованием обязать судовладельца ОАО «Приморские лесопромышленники» поднять затонувшее судно. В настоящее время ответчик завершил работы в полном объеме», - сообщили в Находкинской транспортной прокуратуре.
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