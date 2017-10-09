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В Приморье горят тысячи гектаров леса

09 Октября 2017, 14:00 | Приморье

К тушению лесных пожаров привлекли самолет, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня, 9 октября, в Приморском крае действуют 66 природных пожаров на площади более 2,3 тыс. га в 9 муниципальных образованиях региона. За прошедшие сутки локализовали 26 пожаров на площади 943,5 га и ликвидировали 10 природных пожаров.

«В связи со сложившейся лесопожарной обстановкой во всех подразделениях МЧС России на территории края введен режим функционирования «Повышенной готовности». В Кавалеровском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах». В 8 муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Для тушения природных пожаров привлечено 429 человек и 74 единицы техники. Кроме того, для тушения природных пожаров привлечен самолет МЧС России Бе-200-ЧС, совершивший 18 сбросов воды общим объемом 167 тонн.

Запланировано увеличение группировки сил и средств. В настоящий момент угрозы населенным пунктам нет. Специалистами ведется круглосуточный мониторинг складывающейся обстановки. Ситуация находится на контроле.

Как показывает многолетняя практика, основными причинами природных пожаров являются установившаяся на территории края сухая погода и человеческий фактор, то есть нарушение правил пожарной безопасности населением, сборщиками дикоросов, охотниками.

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Теги: пожар  МЧС  лес 



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