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МЧС России и "МегаФон" объединили усилия для обеспечения мобильной связи на пострадавших от паводка территориях в Приморье
9 сентября 2016 года, Владивосток. МЧС России и ПАО «МегаФон» обеспечили безлимитной мобильной связью пяти пунктов временного размещения для пострадавших от паводка в зоне чрезвычайной ситуации в Приморском крае. Три ПВР уже получили телефоны с активированными сим-картами, в ближайшее время мобильное оборудование будет доставлено еще в два пункта. Это даст возможность людям, разместившимся в ПВР, всегда быть на связи с родными и близкими.
Телефоны с сим-картами и подключенным безлимитным тарифом «МегаФона» были переданы сотрудниками МЧС в пункты временного размещения, организованные в разных районах Приморского края – в поселках Кавалерово и Терней, а также в селе Чугуевка. В ближайшее время телефоны будут доставлены еще в два ПВР, организованные в селе Мельничное Красноармейского района.
«В условиях чрезвычайной ситуации условия жизнеобеспечения людей были нарушены. В Приморском крае из-за тайфуна многие населенные пункты стихия оставила без света, телефонной связи и транспортного сообщения. Люди были вынуждены покинуть свои дома, в том числе и с помощью спасателей. Главная задача МЧС России – это оказание помощи пострадавшему населению. Благодаря совместному проекту МЧС России и «МегаФона», у жителей пунктов временного размещения теперь появилась возможность бесплатно позвонить по сотовому телефону своим родственникам, знакомым, сообщить о себе, пообщаться с близкими. Особенно это важно для пожилых людей. Это, безусловно, помогает им справиться со сложившейся трудной жизненной ситуацией», - отметил заместитель министра МЧС России Александр Чуприян.
«Многие приморцы из-за паводка потеряли жилье и сегодня живут в пунктах временного размещения, - отметил директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин. – Для них очень важна поддержка близких, возможность быть всегда на связи. Поэтому мы совместно с МЧС России приняли меры по обеспечению ПВР мобильной связью. Сложившийся опыт взаимодействия между МЧС и «МегаФоном» помогает более оперативно решать вопросы по организации связи на пострадавших территориях. Так, большое значение для обеспечения стабильной работы базовых станций имеет помощь спасателей в доставке топлива для дизель-генераторных установок».
Кроме этого абонентам, находящимся в зоне действия чрезвычайной ситуации, «МегаФон» предоставляет возможность пользоваться услугами голосовой мобильной связи даже в случае нулевого или отрицательного баланса на их мобильном счете. Также в Приморском крае продолжает действовать режим аварийного межсетевого роуминга в сетях «Билайн», «МегаФон», МТС и Теле2, который позволяет абонентам пользоваться услугами связи при нахождении в зоне покрытия любого из указанных мобильных операторов.
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