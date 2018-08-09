www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье осудили иностранку за дачу взятки представителю власти

09 Августа 2018, 09:50 | Приморье

Чугуевский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранной гражданки, которая осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере).

В суде установлено, что женщина решила оказать поддержку двум своим соотечественникам, попавшим в поле зрения правоохранителей в связи с уголовным делом, возбужденным по факту контрабанды стратегически важных ресурсов флоры и фауны.

Так, за взятку она попросила должностное лицо - начальника ОМВД России по Чугуевскому району, не принимать меры к проведению процессуальных действий в отношении указанных лиц.

В качестве вознаграждение за такое бездействие женщина передала представителю власти (действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий) 10 тыс. долларов США, после чего злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере свыше 14 млн. рублей.

С целью обеспечительных мер на имущество женщины (часть жилого дома, 2-х комнатная квартира) наложен арест.

Приговор в законную силу не вступил.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: взятка  приговор  приморский край  иностранка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru