В Приморье осудили иностранку за дачу взятки представителю власти

Чугуевский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранной гражданки, которая осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере).

В суде установлено, что женщина решила оказать поддержку двум своим соотечественникам, попавшим в поле зрения правоохранителей в связи с уголовным делом, возбужденным по факту контрабанды стратегически важных ресурсов флоры и фауны.

Так, за взятку она попросила должностное лицо - начальника ОМВД России по Чугуевскому району, не принимать меры к проведению процессуальных действий в отношении указанных лиц.

В качестве вознаграждение за такое бездействие женщина передала представителю власти (действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий) 10 тыс. долларов США, после чего злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере свыше 14 млн. рублей.

С целью обеспечительных мер на имущество женщины (часть жилого дома, 2-х комнатная квартира) наложен арест.

Приговор в законную силу не вступил.

Газета "Золотой Рог", Владивосток