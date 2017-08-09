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Эксперты оценили убыток фермеров от паводка в Приморье
По предварительным данным ущерб составил порядка 180 млн рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Специальная рабочая группа оценивает ущерб сельхозпроизводителей после ливневых дождей в Приморье. Сегодня специалисты отправились в Октябрьский и Михайловский районы края. Об рассказали на комиссии по ликвидации ЧС в среду, 9 августа, сообщили в пресс-службе Администрации Приморского края.
«Больше всего от дождей пострадали Уссурийск и Октябрьский район. Там подтоплены посевы картофеля, овощей, сои и пшеницы. На сегодняшний день поступили заявки от 48 хозяйств, пострадало почти пять тысяч гектаров посевов», – рассказал директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексей ТАРАН.
По его словам, сегодня специальная рабочая группа выехала в Октябрьский и Михайловский районы для совместной работы с муниципальными комиссиями по оценке ущерба местным сельхозпроизводителям.
Добавим, что губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поручил подготовить письмо в Минсельхоз РФ, чтобы все пострадавшие от стихии фермеры получили положенные им выплаты.
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