Эксперты оценили убыток фермеров от паводка в Приморье

По предварительным данным ущерб составил порядка 180 млн рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Специальная рабочая группа оценивает ущерб сельхозпроизводителей после ливневых дождей в Приморье. Сегодня специалисты отправились в Октябрьский и Михайловский районы края. Об рассказали на комиссии по ликвидации ЧС в среду, 9 августа, сообщили в пресс-службе Администрации Приморского края.

«Больше всего от дождей пострадали Уссурийск и Октябрьский район. Там подтоплены посевы картофеля, овощей, сои и пшеницы. На сегодняшний день поступили заявки от 48 хозяйств, пострадало почти пять тысяч гектаров посевов», – рассказал директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексей ТАРАН.

По его словам, сегодня специальная рабочая группа выехала в Октябрьский и Михайловский районы для совместной работы с муниципальными комиссиями по оценке ущерба местным сельхозпроизводителям.

Добавим, что губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поручил подготовить письмо в Минсельхоз РФ, чтобы все пострадавшие от стихии фермеры получили положенные им выплаты.