В Приморье компанию оштрафовали на 1 млн рублей

Руководство организации предложило каждый месяц платить по 5 тыс. рублей сотруднику ГИБДД за консультации, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Прокуратурой Надеждинского района проведена проверка по факту предложения незаконного вознаграждения сотруднику ГИБДД за непроведение проверочных мероприятий в отношении компании, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что генеральный директор местной компании и его заместитель от имени компании предлагали сотруднику Госавтоинспекции по Надеждинскому району вознаграждение за непроведение проверок в отношении автомашин предприятия, посредством которых осуществлялась продажа топлива, а также за получение от него консультаций. За это они обещали должностному лицу ежемесячно выплачивать по 5 тыс. рублей. Сотрудник ГИБДД от предложенного вознаграждения отказался», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Узнав все подробности дела прокурор района возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, незаконное предложение или обещание денежных средств от имени или в интересах юридического лица должностному лицу за совершение действий, связанных с занимаемым им служебным положением.

По итогам его судебного рассмотрения юридическое лицо признано виновным в совершении правонарушения.