Жителям отдаленных поселений в Приморье каждый день отключают электроэнергию

Прокуратура в судебном порядке добивается обеспечения подачи круглосуточного электроснабжения жителям Самаргинского и Максимовского сельских поселений, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

На личный прием прокурора края, осуществленный с выездом в отдаленные районы региона, обратились жители Самаргинского и Максимовского сельских поселений Тернейского муниципального района, которые сообщили о нарушении их прав на бесперебойное и качественное оказание жилищно-коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В ходе прокурорской проверки установили, что КГУП «Примтеплоэнерго», с которым заключены договоры по оказанию услуг по поставке электроснабжения, надлежащим образом не исполняются обязанности по бесперебойному электроснабжению населения жителей указанных сельских поселений.

«В с. Максимовка в течение суток дизельные электростанции функционируют только 20 часов, а в с. Самарга - 18 часов 30 минут, это является грубым нарушением требований действующего законодательства. По данному факту прокуратурой Тернейского района генеральному директору КГУП «Примтеплоэнерго» вносились представления об устранении нарушений закона», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Однако по итогам рассмотрения актов реагирования, выявленные нарушения закона фактически не устранены. В надзорное ведомство пришло сообщение от генерирующей компании, что без проведения ремонтных работ на дизельных электростанциях невозможно круглосуточно подавать электроснабжение.

Для решения этого вопроса прокурор района подал исковое заявление в суд о возложении на КГУП «Примтеплоэнерго» обязанности обеспечить подачу круглосуточного электроснабжения через обслуживаемые дизельные электростанции на территории сельских поселений.

Тернейский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. После вступления данного судебного постановления в законную силу исполнительный лист будет предъявлен в службу судебных приставов для его принудительного исполнения.