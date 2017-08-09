В Приморье более 500 домов остаются подтопленными

За ночь вода освободила более 1,6 тыс. домов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

На сегодня вода ушла из 6 населенных пунктов подтопленными остаются еще 28. Также вода ушла из 5 социально-значимых объектов, остаются подтопленными – 12. Затруднено движение на 27 участках автомобильных дорог.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в настоящее время люди постепенно возвращаются в свои дома. На данный момент развернуты 5 пунктов временного размещения людей, в которых проживает 160 человек, в том числе 61 ребенок. Для них организовано питание, медицинская и психологическая помощь, имеются предметы первой необходимости. Во всех подтопленных населенных пунктах организован подвоз технической воды силами подразделений государственной противопожарной службы. Железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, подмытых участков нет. Спасатели продолжают круглосуточно дежурить на лодочной переправе через реку Кроуновка.

В настоящее время в районах проводятся работы по восстановлению условий жизнеобеспечения. Бригады электросетей продолжают проводить восстановительные работы в пострадавших от паводка населенных пунктах.

В населенных пунктах организованы аварийно-восстановительные бригады из сотрудников МЧС России, органов местного самоуправления, служб ЖКХ, предприятий для оказания помощи населению в приведении в порядок придомовых территорий, хозяйственных построек, а также по уборке мусора.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю работает оперативный штаб по сбору и анализу поступающей информации, координации действий сил и средств, организовано межведомственное взаимодействие.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю продолжает работать телефон «Горячей линии»: 8 (423) 239-99-99

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