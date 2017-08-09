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В Приморье полностью восстановили движение поездов по Транссибу
Поезда из Хабаровска отправляются по расписанию, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Во вторник, 8 августа, рабочие восстановили движение поездов в обоих направлениях на участке Уссурийск-Владивосток Дальневосточной железной дороги.
В настоящее время все задержанные пассажирские поезда отправлены по назначению. Продажа билетов осуществляется без ограничений по всем направлениям. Однако маршрут утренних пригородных пассажирских поездов из Владивостока был сокращен до станции Кипарисово.
Сегодня железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути. На месте происшествия работают 4 восстановительных поезда со ст. Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево. В общей сложности задействовано свыше 600 человек, в том числе 100 военнослужащих путевого батальона Восточного военного округа.
Кроме того, продолжаются работы по восстановлению верхнего строения пути и искусственных сооружений на участке Барановский-Хасан.
Напомним, 7 августа 2017 года в 06:45 на перегонах Баневурово - Барановский, Раздольное - Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск-Владивосток и на перегоне Оленевод - Виневитино участка Барановский-Хасан ДВЖД было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.
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