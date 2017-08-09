Приморский бизнесмен задолжал только Сбербанку 835 миллионов рублей

Бывшему гендиректору и совладельцу ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, построила Золотой мост во Владивостоке) Виктору ГРЕБНЕВУ не удалось оспорить в Арбитражном суде Приморского края процедуру собственного банкротства, введенную в феврале 2016 года по заявлению Сбербанка.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», заявление Сбербанка суд признал обоснованным. Общий размер задолженности г-на Гребнева перед крупнейшим банком страны составляет 834,947 млн рублей.

В отношении экс-главы ТМК введена процедура банкротства - реализация имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден представитель «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада» Анатолий МИХАЙЛОВСКИЙ.

Суд также обязал г-на Гребнева предоставить финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.