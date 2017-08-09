Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский бизнесмен задолжал только Сбербанку 835 миллионов рублей
Бывшему гендиректору и совладельцу ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, построила Золотой мост во Владивостоке) Виктору ГРЕБНЕВУ не удалось оспорить в Арбитражном суде Приморского края процедуру собственного банкротства, введенную в феврале 2016 года по заявлению Сбербанка.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», заявление Сбербанка суд признал обоснованным. Общий размер задолженности г-на Гребнева перед крупнейшим банком страны составляет 834,947 млн рублей.
В отношении экс-главы ТМК введена процедура банкротства - реализация имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвержден представитель «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада» Анатолий МИХАЙЛОВСКИЙ.
Суд также обязал г-на Гребнева предоставить финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.
Олег КЛИМЕНКО, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Приморский бизнесмен задолжал только Сбербанку 835 миллионов рублей
- Психологи МЧС оказывают поддержку пострадавшему населению Приморья
- В Приморье более 6 тыс. человек остаются без электроснабжения
- В Приморье восстановили движение на одном из подтопленных участков автотрассы
- В Приморье во время ЧС эвакуировали 57 человек
- В Приморье частично восстановили движение поездов
- Железнодорожные пути восстанавливают в Приморье
- Прошедшие дожди подтопили сельхозугодия в Приморье
- В приморском городе введен режим ЧС
- Перед судом в Приморье предстанет начинающая "предпринимательница"
Новости раздела
- Приморский бизнесмен задолжал только Сбербанку 835 миллионов рублей
- Психологи МЧС оказывают поддержку пострадавшему населению Приморья
- В Приморье более 6 тыс. человек остаются без электроснабжения
- В Приморье восстановили движение на одном из подтопленных участков автотрассы
- В Приморье во время ЧС эвакуировали 57 человек
- В Приморье частично восстановили движение поездов
- Железнодорожные пути восстанавливают в Приморье
- Прошедшие дожди подтопили сельхозугодия в Приморье
- В приморском городе введен режим ЧС
- Перед судом в Приморье предстанет начинающая "предпринимательница"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рынок систем "ЭРА-ГЛОНАСС" стабилизируется в Приморье
- В России будут выплачивать еще один новый вид пенсии
- Россияне нашли инструмент выгоднее банковских депозитов
- Владелец первого казино в игорной зоне "Приморье" получил почти 2 миллиарда прибыли
- Резидент свободного порта Владивосток запустил кафе быстрого питания
- На Курилах открыта первая в России галерея современного искусства с видом на вулкан
- Цены на электроэнергию взлетят
- В Приморье компания сдает несколько тысяч человек в аренду
- У берегов Приморья может появиться авианосец Великобритании
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном