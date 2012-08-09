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В Приморье осуждены «черные лесорубы»

09 Августа 2012, 15:50 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 6 августа, ZRPRESS. Красноармейским районным судом вынесен приговор местным жителям, признанным виновными в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в составе организованной группы (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании, восемь лиц, проживавших в селах Гоголевка, Вербовка и Крутой Яр Красноармейского района, в 2008 году объединились в организованную группу для осуществления незаконной деятельности в сфере лесопользования с целью получения регулярного дохода от незаконных рубок деревьев и последующей их продажи.

Организаторами и руководителями этих групп являлись также местные жители, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и в настоящее время слушается в Приморском краевом суде.

Для достижения общей цели, направленной на получение доходов от незаконных рубок деревьев, каждый из членов организованной группы выполнял отведенную ему роль (тракториста, радиста, вальщика леса, чокеровщика). В их распоряжении находились орудия преступления: трелевочная техника, автотранспорт, два трактора, бензопила «Хускварна 365», лесовоз с прицепом, оборудованный крановой установкой для погрузки древесины, а для обеспечения безопасности во время совершения преступления - переносные радиостанции «Кенвуд».

Всего участниками данной группы в течение 2008 года незаконно заготовлено, в т. ч. на участках орехоплодных насаждений, свыше 500 м3 ценных пород древесины - дуба и ясеня - на территории Дальнекутского участкового лесничества Рощинского филиала КГКУ «Приморское лесничество». Общий ущерб, причиненный в результате такой незаконной деятельности, составил свыше 25 млн рублей.

На основании представленных обвинением доказательств суд признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, приговорив их за содеянное к наказанию в виде реального лишения свободы на различный срок (от 2 лет 6 месяцев до 8 лет 6 месяцев лишения свободы).

Для отбывания наказания двум подсудимым определена исправительная колония строгого режима, остальным шести – исправительная колония общего режима.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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