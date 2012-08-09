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В Приморье перед свиньями мечут… персики
ПРИМОРЬЕ, 9 августа, ZRPRESS. Как показали проведённые Приморским филиалом Всероссийского центра карантина растений лабораторные исследования, вся прибывшая в Приморский край из Китая партия персиков оказалась заражена карантинным организмом, в случае широкого распространения которого плодово-ягодным садам края мог быть нанесён значительный экономический ущерб.
Всего на свиноферму в селе Борисовка Уссурийского городского округа, в которой содержится свыше 1,5 тысяч свиней, поступило 456 килограммов свежих персиков из Китая, не отвечающих фитосанитарным требованиям Таможенного союза.
Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» лабораторные исследования показали, что поступившая из КНР продукция заражена карантинными организмами, имеющими для России карантинный статус, это гусеницы персиковой плодожорки.
Вся заражённая продукция в течение 2 часов проварена в чане ёмкостью в одну тонну и направлена на корм парнокопытных.
По информации специалистов карантина растений, гусеницы этого вида плодожорок питаются самыми разнообразными дикими и культурными плодовыми растениями, это яблоня, груша, персик, абрикос, айва, слива, вишня, рябина, боярышник, шиповник. Гусеницы выгрызают ходы во всех направлениях плода, заполняя его экскрементами. В одном плоде одновременно развиваются несколько гусениц. В необрабатываемых садах повреждаемость плодов гусеницами вредителя достигает 80-90%.
«Золотой Рог».
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