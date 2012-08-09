www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Сельское хозяйство
Распечатать

В Приморье перед свиньями мечут… персики

09 Августа 2012, 03:47 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 9 августа, ZRPRESS. Как показали проведённые Приморским филиалом Всероссийского центра карантина растений лабораторные исследования, вся прибывшая в Приморский край из Китая партия персиков оказалась заражена карантинным организмом, в случае широкого распространения которого плодово-ягодным садам края мог быть нанесён значительный экономический ущерб.

Всего на свиноферму в селе Борисовка Уссурийского городского округа, в которой содержится свыше 1,5 тысяч свиней, поступило 456 килограммов свежих персиков из Китая, не отвечающих фитосанитарным требованиям Таможенного союза.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» лабораторные исследования показали, что поступившая из КНР продукция заражена карантинными организмами, имеющими для России карантинный статус, это гусеницы персиковой плодожорки.

Вся заражённая продукция в течение 2 часов проварена в чане ёмкостью в одну тонну и направлена на корм парнокопытных.

По информации специалистов карантина растений, гусеницы этого вида плодожорок питаются самыми разнообразными дикими и культурными плодовыми растениями, это яблоня, груша, персик, абрикос, айва, слива, вишня, рябина, боярышник, шиповник. Гусеницы выгрызают ходы во всех направлениях плода, заполняя его экскрементами. В одном плоде одновременно развиваются несколько гусениц. В необрабатываемых садах повреждаемость плодов гусеницами вредителя достигает 80-90%.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru