В Приморье силовики задержали коммуниста по подозрению в получении взятки

В Приморье продолжается зачистка муниципального звена власти. В ночь с 8 на 9 июля в Арсеньеве местными силовиками был задержан глава Яковлевского района края Анатолий КУСРАЕВ. Чиновник обвиняется в получении взятки, а у района, который считается главной вотчиной КПРФ в крае, вскоре может появиться новый руководитель, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Карьере помешал карьер

Сумма, из-за которой единственный глава-коммунист в Приморье может лишиться своего кресла, по чиновничьим меркам выглядит смехотворной. По версии Следственного комитета, с 2013 по 2015 год Кусраев, достоверно зная, что безлицензионная деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых является незаконной и что органы местного самоуправления приостанавливают работы, связанные с пользованием участками недр местного значения, предложил предпринимателю, который был заинтересован в разработке карьера, передавать ему взятки в виде денег. Ежемесячная сумма взятки составляла 50 тыс. руб. «В июне 2015 года в городе Арсеньеве предприниматель, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, передал подозреваемому часть денег в размере 40 тыс. руб. В дальнейшем подозреваемый распорядился деньгами по своему усмотрению», - говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Приморскому краю.

В ходе оперативно-следственных действий у Кусраева были изъяты огнестрельное и холодное оружие, документы, а сам глава Яковлевского района после задержания был помещен в СИЗО Арсеньева. Следственным управлением СКР по Приморскому краю по материалам регионального управления ФСБ против муниципального чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки).

В то же время, представители КПРФ, при поддержке которой Кусраев в 2013 году избирался главой района, не комментируя предъявленные ему обвинения, допускают, что уголовное дело – не цель, а всего средство для противодействия Компартии.

- После выяснения всех обстоятельств дела мы определимсяс нашими дальнейшими действиями в защиту Анатолия Кусраева. Полностью исключить политическую подоплеку в этом деле нельзя. В сентябре в Яковлевском районе должны состояться выборы глав поселений, на которых Компартия рассчитывала усилить свои позиции, - прокомментировал ситуацию второй секретарь приморского отделения КПРФ Павел АШИХМИН.

По мнению политика, скандал с Анатолием Кусраевым может преследовать две цели: скомпрометировать КПРФ накануне выборов в поселениях, где власть остается под контролем «Единой России», а также ослабить позиции партии в центральном Приморье накануне «больших» выборов 2016 года.

Отставки хотят все?

Действительно, с 2013 года Яковлевский район остается уникальной территорией на политической карте Приморья: и глава района, и большинство депутатов местной думы являются представителями КПРФ. Возможно, что отчасти и по этой причине новые власти Яковлевского района неоднократно подвергались критике со стороны краевых чиновников и преданных «Белому дому» краевых СМИ: последние даже обвиняли главу района в цензуре по отношению к районной газете «Сельский труженик». Кроме того, у «красного» главы имелись трения с главами поселений, о чем уже говорилось выше. А представители разнообразных контролирующих и силовых органов были частыми «гостями» в чиновных кабинетах.

Отчитал «красное» руководство района и губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, год назад посетивший территорию в рамках «Большого проезда».

- Кризис у предыдущего руководства района был, и у нынешнего он никуда не делся. Потому что понимание того, как развивать район, у чиновников районного уровня почти отсутствует. Рядом с вами районы, где экономика иначе развивается, да и люди себя чувствуют по-другому. Я хочу понять, что нам необходимо сегодня вместе сделать для развития территории, - отметил тогда губернатор.

Справедливости ради нужно отметить, что громкие аресты глав-взяточников «с поличным» проводятся независимо от их партийной принадлежности. Так, в ноябре 2013 года в одном из владивостокских кафе при получении 300 тыс. руб. был задержан глава Пограничного района Игорь ЧЕРВИНЕЦ, позднее приговоренный к четырем годам строгого режима и штрафу в 2 млн. руб. А в апреле 2014 года за получение взятки в 500 тыс. руб. был арестован глава Ольгинского района Виктор ЛИСТРОВОЙ. Само собой, что оба главы прекратили свои полномочия вскоре после задержания. Да и вообще, прецедентов, когда глава города и района после возбуждения уголовного дела за взяточничество оставался на своем посту, в Приморье за последние годы не было.

Что касается будущего Яковлевского района, то в случае досрочного прекращения полномочий Анатолия Кусраева необходимо будет избрать нового главу. Но поскольку с 2015 года в Приморье отменены прямые выборы глав территорий, кандидатов на пост руководителя района определит конкурсная комиссия, сформированная губернатором края и районной думой. В которой, как уже говорилось выше, большинство с 2013 года составляют однопартийцы арестованного Анатолия Кусраева…

Досье «Золотого Рога»

Анатолий Кусраев родился в 1970 году. До избрания на должность главы Яковлевского района являлся начальником 301-го военного клинического госпиталя Министерства обороны РФв селе Новосысоевка. В выборах главы Яковлевского района в 2013 году Анатолий Кусраев участвовал при поддержке КПРФ, победив уже в первом туре: за него отдали голоса 54,5% избирателей, пришедших на участки.

Фото РИА PrimaMedia.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.