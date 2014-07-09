В похищении на Мальдивах сына экс-депутата Госдумы от Приморья подозреваются американские спецслужбы

Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Валерий СЕЛЕЗНЕВ заявил о похищении своего сына Романа агентами американских спецслужб. Как сообщает РБК со ссылкой на депутата, его сын был захвачен на Мальдивских островах и вывезен в США.

На вопрос корреспондента РБК, удалось ли Селезневу поговорить с сыном, депутат ответил, что "преступники не позволяют Роману выйти на связь". "Это – не арест. Это – похищение. Арест – определенная процедура, а в данном случае закон не соблюдался. Его попросту похитили", - сказал депутат.

По американским данным, Роман Селезнев был задержан на Мальдивах по подозрению в компьютерном мошенничестве. После этого он был вывезен на Гуам, где сегодня ему должно быть предъявлено официальное обвинение.

Как сообщает РБК со ссылкой на официальное заявление Министерства внутренней безопасности США, "Роман Валерьевич Селезнев действовал под псевдонимом Track 2. Он якобы взламывал сайты самых разных учреждений, включая зоопарк Финикса, различные увеселительные заведения и небольшие рестораны. На этих порталах он получал данные о кредитных картах, которые позже перепродавал. Доказанными считаются пять случаев взлома банковских счетов, восемь случаев умышленного причинения вреда защищенным компьютерам, восемь случаев присвоения информации из взломанного компьютера и так далее. Расследованием преступлений занимались специальные подразделения спецслужб в Сиэтле, а также в штате Невада.

В разработку американских спецслужб Роман Селезнев попал в 2011г., тогда же против него были выдвинуты первые обвинения. Считается, что именно в это время сын депутата украл данные 140 тыс. владельцев кредитных карт, перепродал их номера и заработал на этом порядка $2 миллионов.

В связи с задержанием Селезнева, МИД России потребовал от США внятных объяснений произошедшего, неукоснительного соблюдения прав гражданина России и предоставления консульского доступа к арестованному.

Пока американская сторона отрицает участие своих спецслужб в похищении сына депутата. Однако хочется добавить, что ситуация, когда родные и близкие российских политических деятелей предпочитают преимущественно жить и работать за рубежом и, тем самым, делают возможным влияние на своих высокопоставленных родственников, а также крайне раздражают общественное мнение, уже не раз озвучивалась в России. Однако, если с активами депутатов и чиновников за рубежом хоть как-то начали разбираться, откровенное презрение к родной стране, которое демонстрируют многочисленная родня российской элиты, не может не вызывать обеспокоенности. Кто его знает, как будет российский депутат, сын которого сидит в американских застенках…

ДОСЬЕ

Валерий Сергеевич Селезнёв (5 сентября 1964, Владивосток) — российский политический деятель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР. Родился 5 сентября 1964 года во Владивостоке. После школы работал оператором акустических испытаний в дизельно-монтажном цехе воинской части. В 1986 году окончил Дальневосточный институт советской торговли (ныне Тихоокеанский государственный экономический университет) по специальности «Экономика торговли». Ещё в юном возрасте Валерий в результате травмы лишился правой руки и стал инвалидом.

Тем не менее он продолжал работу на строительно-производственном участке, руководил предприятиями реального сектора экономики, реализовал несколько крупных инфраструктурных проектов. В 2007 году он стал депутатом Госдумы РФ пятого созыва, избравшись в составе федерального списка кандидатов ЛДПР по Приморскому краю. Член фракции ЛДПР.

В Думе пятого созыва входил в Комитет по собственности, курировал направления законотворчества, связанные с антирейдерством, банкротством. С апреля 2009 года работал в составе думского Комитета по международным делам. В декабре 2011 года Селезнёв избран в состав Государственной Думы шестого созыва в составе первой десятки федерального списка ЛДПР. Избран на должность первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности. У него трое детей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.