Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В похищении на Мальдивах сына экс-депутата Госдумы от Приморья подозреваются американские спецслужбы
Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Валерий СЕЛЕЗНЕВ заявил о похищении своего сына Романа агентами американских спецслужб. Как сообщает РБК со ссылкой на депутата, его сын был захвачен на Мальдивских островах и вывезен в США.
На вопрос корреспондента РБК, удалось ли Селезневу поговорить с сыном, депутат ответил, что "преступники не позволяют Роману выйти на связь". "Это – не арест. Это – похищение. Арест – определенная процедура, а в данном случае закон не соблюдался. Его попросту похитили", - сказал депутат.
По американским данным, Роман Селезнев был задержан на Мальдивах по подозрению в компьютерном мошенничестве. После этого он был вывезен на Гуам, где сегодня ему должно быть предъявлено официальное обвинение.
Как сообщает РБК со ссылкой на официальное заявление Министерства внутренней безопасности США, "Роман Валерьевич Селезнев действовал под псевдонимом Track 2. Он якобы взламывал сайты самых разных учреждений, включая зоопарк Финикса, различные увеселительные заведения и небольшие рестораны. На этих порталах он получал данные о кредитных картах, которые позже перепродавал. Доказанными считаются пять случаев взлома банковских счетов, восемь случаев умышленного причинения вреда защищенным компьютерам, восемь случаев присвоения информации из взломанного компьютера и так далее. Расследованием преступлений занимались специальные подразделения спецслужб в Сиэтле, а также в штате Невада.
В разработку американских спецслужб Роман Селезнев попал в 2011г., тогда же против него были выдвинуты первые обвинения. Считается, что именно в это время сын депутата украл данные 140 тыс. владельцев кредитных карт, перепродал их номера и заработал на этом порядка $2 миллионов.
В связи с задержанием Селезнева, МИД России потребовал от США внятных объяснений произошедшего, неукоснительного соблюдения прав гражданина России и предоставления консульского доступа к арестованному.
Пока американская сторона отрицает участие своих спецслужб в похищении сына депутата. Однако хочется добавить, что ситуация, когда родные и близкие российских политических деятелей предпочитают преимущественно жить и работать за рубежом и, тем самым, делают возможным влияние на своих высокопоставленных родственников, а также крайне раздражают общественное мнение, уже не раз озвучивалась в России. Однако, если с активами депутатов и чиновников за рубежом хоть как-то начали разбираться, откровенное презрение к родной стране, которое демонстрируют многочисленная родня российской элиты, не может не вызывать обеспокоенности. Кто его знает, как будет российский депутат, сын которого сидит в американских застенках…
ДОСЬЕ
Валерий Сергеевич Селезнёв (5 сентября 1964, Владивосток) — российский политический деятель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР. Родился 5 сентября 1964 года во Владивостоке. После школы работал оператором акустических испытаний в дизельно-монтажном цехе воинской части. В 1986 году окончил Дальневосточный институт советской торговли (ныне Тихоокеанский государственный экономический университет) по специальности «Экономика торговли». Ещё в юном возрасте Валерий в результате травмы лишился правой руки и стал инвалидом.
Тем не менее он продолжал работу на строительно-производственном участке, руководил предприятиями реального сектора экономики, реализовал несколько крупных инфраструктурных проектов. В 2007 году он стал депутатом Госдумы РФ пятого созыва, избравшись в составе федерального списка кандидатов ЛДПР по Приморскому краю. Член фракции ЛДПР.
В Думе пятого созыва входил в Комитет по собственности, курировал направления законотворчества, связанные с антирейдерством, банкротством. С апреля 2009 года работал в составе думского Комитета по международным делам. В декабре 2011 года Селезнёв избран в состав Государственной Думы шестого созыва в составе первой десятки федерального списка ЛДПР. Избран на должность первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности. У него трое детей.
Новости тематики
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
- Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности
- В Приморье задержали группу вымогателей
- В Приморье осудили иностранку за дачу взятки представителю власти
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
Новости раздела
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
- Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности
- В Приморье задержали группу вымогателей
- В Приморье осудили иностранку за дачу взятки представителю власти
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
ну конечно спецслужбы! рафик саусэм нэвиноуник. . .