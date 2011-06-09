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Он уважать суды заставит...
На следующий день после увольнения с должности начальника Управления внутренних дел г. Владивостока Владимир КРИВОШВИЛИ устроился на работу в Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Приморскому краю руководителем недавно созданного в этой структуре отдела дознания. О прошлой и нынешней службе Владимир Георгиевич рассказал в эксклюзивном интервью "ЗР".
- Почему вы не продолжили карьеру в милиции, а ушли в систему судебных приставов, тем более с такой должности?
- Приходит время, когда надо уходить - заканчивается один жизненный этап и начинается другой. Мой переход в другую структуру нельзя рассматривать как понижение. Более того, на новой работе я занимаюсь тем же, чем в милиции, - в системе МВД тоже есть структура дознания. А службу судебных приставов я выбрал потому, что этот институт в целом мне нравится.
ДосьеКривошвили Владимир Георгиевич родился 28 апреля 1953г. Окончил высшую школу милиции в 1974 г. В 1982г. - Академию МВД в Москве. Прошел путь от инспектора уголовного розыска до заместителя начальника милиции общественной безопасности УВД Приморского края. С 1999 по 2002 г. - начальник УВД г. Владивостока.
- Чем занимается отдел, которым вы руководите теперь?
- Подразделение дознания возникло в Федеральной службе судебных приставов незадолго до того, как я пришел в приморское Управление ФССП. Закон наделил нас правом проводить дознание по некоторым преступлениям против правосудия и направлять их в суд. В основном дела возбуждаются по трем составам - незаконные действия в отношении арестованного имущества, неисполнение приговора или решения суда и неуважение к суду. Раньше этими вопросами занималась милиция, с 2002 г. - служба судебных приставов.
- И как? Удается заставить граждан уважать в принудительном порядке государственную власть?
- В последнее время авторитет власти повысился, в том числе благодаря нам. Если в год создания отдела дознания было возбуждено 2 уголовных дела по нашим статьям, то в следующем - уже 23. Но не все сразу. На некоторых даже привлечение к ответственности не действует. С таким случаем мы столкнулись в этом году в Уссурийске. У местного предпринимателя, торгующего контрафактной алкогольной продукцией, в 2004 г. в порядке исполнительного производства арестовали водку, но со склада ее не увезли, а назначили хозяина алкоголя ответственным за его хранение. Через некоторое время выяснилось, что предприниматель, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, этот алкоголь попросту продал. По этому факту наш дознаватель возбудил уголовное дело, в результате чего предприниматель был осужден. Однако в этом году ситуация с ним повторилась точь-в-точь, и теперь он снова привлекается за незаконные действия в отношении арестованного имущества.
- Кто-нибудь понес реальную ответственность за неуважение к суду?
- Мы возбудили одно дело в 2004 г. и одно - в 2003. В 2004 г. такой факт был зафиксирован во время бракоразводного процесса. Такие процессы вообще не из приятных. В том случае до мордобоя дело не дошло, просто стороны никак не реагировали на неоднократные замечания со стороны судьи и пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В 2003 г. дознаватель возбудил дело, когда в суде г. Находки оскорбили судью. Мы потом дело передали в прокуратуру.
В настоящее время обжалуется в порядке надзора оправдательный приговор Приморского краевого суда в отношении руководителя Управления соцзащиты администрации Приморского края г-жи Л. 25 июня 2004 г. в отношении Л. дознанием УФССП по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда.
ДосьеВ течение нескольких лет бывшая медсестра Любовь НИКОЛАЕНКО, пострадавшая при дизактивации в районе чернобыльской аварии, пыталась добиться от краевых властей получения жилплощади - по закону. Однако ее неоднократные обращения в органы соцзащиты результатов не дали. Когда гр-ке Николаенко стало понятно, что за милость чиновников ей придется заплатить некоторую сумму, она обратилась в суд с иском о признании ее нуждающейся и выделении положенной жилплощади. Суд иск удовлетворил и обязал Управление соцзащиты администрации Приморского края выделить истице квартиру. Женщина прождала полгода, но руководитель управления, г-жа Л., решение суда попросту игнорировала. И только когда в отношении Л. возбудили уголовное дело, она до приговора суда наскоро подписала документы о предоставлении жилплощади Николаенко. По этой причине суд Л. оправдал, но с позицией суда не согласилась прокуратура, ибо на момент рассмотрения дела в суде Л. все еще игнорировала решение суда.
- Работа дознания в системе ФССП от работы в милиции отличается только составами преступления?
- Невозможно сравнивать работу этих структур. У милиции гораздо больше задач, и ответственность больше. С другой стороны, нагрузка на приставов превышает нормы, установленные Министерством труда, в 10 раз! У нас также не хватает техники, бензина. Вот декабрь наступил, а на ГСМ уже деньги кончились. Вместе с тем выполнять решения суда надо и приводы осуществлять.
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