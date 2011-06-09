Диверсанты до органов власти не дотянулись

Крупномасштабные антитеррористические учения прошли в Находке. Группа "террористов", в роли которых выступили семеро сотрудников УФСБ России по Приморскому краю, прибыла в Находку, планируя совершить "террористический акт" в одном из наиболее людных районов города, а также предпринять попытку "нападения" на органы городской власти.

Комплексные оперативно-розыскные мероприятия позволили в течение дня обезвредить "террористов", скрывавшихся под видом обычных граждан. Как подчеркнул Виктор КРУТСКИХ, подобные учения помогают лучше организовать взаимодействие всех силовых ведомств и городской власти, отработать план действий и исключить имеющиеся недостатки на случай возникновения подобных ситуаций в действительности.