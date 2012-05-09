Страшная утка по-пекински

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая, ZRPRESS. Проведённые Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора исследования показали, что причиной массовой гибели диких водоплавающих птиц на пограничных с Китаем северных территориях является отравление неизвестным ядом с китайской стороны.

По свидетельствам очевидцев, граждане Китайской Народной Республики регулярно производят разброс зёрен злаков (вероятно, риса) в пойме пограничной с Китаем реки Сунгача. Истоком реки является озеро Ханка, устье – река Уссури. Причём зерно сыплется как на берег КНР, так и на сторону Российской Федерации. В итоге это приводит к гибели диких водоплавающих птиц. Затем граждане Китая производят сбор тушек уток, причём иногда количество собранной дичи достигает очень значительных объёмов – полная лодка, согласно данным визуального наблюдения пограничников.

ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора было произведено вскрытие тушек павших птиц, собранных Погранслужбой ФСБ России по Приморскому краю (служба в г. Дальнереченск). При вскрытии в пищеводе, зобе, желудке и кишечнике обнаружено значительное количество зерна злаков в оболочке и кукурузы. Также в желудочно-кишечном тракте обнаружены признаки местно-раздражающего действия неизвестного токсического вещества. В лёгких, головном мозге – застойные явления, в сердечнососудистой системе застой крови в малом круге кровообращения. Такая патоморфологическая картина является вероятной для отравления ядами, действующими на центральную нервную систему и сердце.

Лабораторией были проведены химико-токсикологические исследования патологического материала птиц на ГХЦГ, ДДТ, альдрин, гептахлор, гексахлорбензол, эндосульфан, циперметрин, дельтаметрин, перметрин, карбофос, метафос, хлорофос, ртуть, мышьяк и цианиды. Повышенного содержания этих веществ в тушках птиц установлено не было.

Согласно лабораторному заключению, на основании данных анамнеза и патологоанатомического вскрытии можно предположить, что изменения в трупе характерны для отравления неизвестным ядом. Непосредственной причиной смерти является остановка сердца. Основной причиной смерти являются отёк мозга, а также отёк и гиперемия лёгких. Катарально-геморрагический энтерит части кишечника вызван скорее всего местно-раздражающим действием неизвестного токсического вещества.

В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области приняты меры до доведения информации о падеже диких птиц на пограничной с Россией территории до официальных органов Китайской Народной Республики, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Золотой Рог".