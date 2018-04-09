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В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
От того, что случилось дальше, у впечатлительных людей волосы могут встать дыбом
В конце марта на телефон оперативного дежурного в одном из силовых органов в Приморье раздался звонок. Звонил директор одного из предприятий по промышленной безопасности, основной вид деятельности которого - взрывные работы, и тревожным голосом сообщил, что на предприятии выявлен факт хищения взрывчатых веществ промышленного назначения, общим весом порядка 37 килограмм, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа установила, что указанное взрывчатое вещество похищено со строительной площадки предприятия. В считанные часы в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, причастные к данному преступлению. Ими стали три жителя Приморского края, двое из которых ранее судимые.
Как пишет деловая газета «Золотой Рог», в процессе скоординированных молниеносных следственно-оперативных действий по местам проживания этих лиц было обнаружено и изъято похищенное взрывчатое вещество. Однако как выяснили оперативники далеко не все. Напрашивается вопрос, а где же остальное? А тут уже начинается самое интересное.
И даже после того как горе-преступникам хорошенько поплохело, и содержимое их желудков запросилось обратно, и после этого они не сразу поняли с чем имеют дело. Даже накормили «колбасой» приблудившуюся собаку, привыкший ко всему желудок которой также не смог переварить предложенное лакомство. Только глядя на нее охотники за наживой поняли, что здесь что-то не то, и решили избавиться от краденого. Не придумали нечего лучшего, как раздать «колбасу» своим знакомым, которые заботливо положили ее в холодильники с намерением дальнейшего поглощения, где она и была изъята правоохранителями, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Нужно отметить, что за поедание такой «колбасы» преступникам грозит лишение свободы до 7 лет. В отношении них возбуждены уголовные дела по по ч.1 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). А на предприятии в настоящее время проводятся комплексные проверки соблюдения мер законодательства в сфере проведения взрывных работ и хранения взрывчатых веществ.
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то ли преступники дебилы, то ли они считают дебилами ментов.