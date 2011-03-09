В Находке вынесен обвинительный приговор мошеннику, обманным путем завладевшему квартирами потерпевших

Как установлено в ходе судебного заседания, Боровик С.В. злоупотребляя доверием потерпевших, завладел правом на принадлежащие им квартиры, а также самоуправно вывез из квартиры и распорядился, принадлежащим потерпевшему имуществом.

Как сообщила "ЗР" Ирина Володина, старший помощник прокурора Приморского края, суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть приобретение право на чужое имущество путём злоупотребления доверием, совершённое в крупном и особо крупном размере), а также частью 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным актом порядку, совершение каких либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинён существенный вред.) и с учетом личности подсудимого, признания им вины, фактической передачи потерпевшим похищенного имущества, назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.