Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Находке вынесен обвинительный приговор мошеннику, обманным путем завладевшему квартирами потерпевших
Как установлено в ходе судебного заседания, Боровик С.В. злоупотребляя доверием потерпевших, завладел правом на принадлежащие им квартиры, а также самоуправно вывез из квартиры и распорядился, принадлежащим потерпевшему имуществом.
Как сообщила "ЗР" Ирина Володина, старший помощник прокурора Приморского края, суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть приобретение право на чужое имущество путём злоупотребления доверием, совершённое в крупном и особо крупном размере), а также частью 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным актом порядку, совершение каких либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинён существенный вред.) и с учетом личности подсудимого, признания им вины, фактической передачи потерпевшим похищенного имущества, назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.
Новости тематики
- В Приморье над известным политиком сгустились тучи
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
- Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
- Ученые просят оказать помощь очевидцев прошедшего землетрясения в Приморском крае
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
Новости раздела
- В Приморье над известным политиком сгустились тучи
- Стрелочник не нужен
- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
- Во Владивостоке затонувшую стапель-палубу поднимут со дна бухты Диомид
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Во Владивостоке все службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье
- Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- В Преображении высадился сахалинский десант
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Школа для лидеров
- Страна утренней наглости