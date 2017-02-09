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Кости как минимум двух тигров и другие дериваты изъяты у гражданина КНР в Приморье

09 Февраля 2017, 17:03 | Приморье

5 февраля в поселке Пограничный сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю выявили в машине такси партию незаконно добытых дериватов. Среди них – кости как минимум двух тигров. 

Как сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, бережно упакованные фрагменты костей и части скелетов, предположительно, амурского тигра, а также неокостеневшие оленьи рога, были обнаружены в салоне авто в дорожной сумке. Владельцем ценного груза оказался гражданин Китайской Народной Республики.

Изъятое было передано на экспертизу в Дальневосточный филиал Центра «Амурский тигр», специалисты которого определили видовой состав и сумму ущерба, нанесенного государству. По мнению экспертов, представленные на исследование 27 фрагментов тел животных – кости черепа, когтевая фаланга с когтем, кости задних конечностей, лопаточные кости, ребра, кости позвоночного столба, грудная клетка – принадлежат как минимум двум особям амурского тигра. Другие дериваты являются неокостеневшими рогами двух особей уссурийского пятнистого оленя.

«Пока в интересах следствия многое не разглашается. Тем не менее, состав преступления на лицо. Особенно стоит отметить, что изъятые кости принадлежат тиграм, погибшим достаточно давно. С большой долей вероятности данных хищников популяция потеряла ещё до учета тигра в 2015 году. В связи с этим можно констатировать, что, скорее всего, данные кости хранились у гражданина длительное время, и он не мог их переместить в Китай из-за усиления работы правоохранительных органов. И, как оказалось, не зря опасался. В очередной раз отметим хорошую работу сотрудников Пограничного управления. Надеемся, что в ходе следствия будут установлены все участники преступной деятельности», – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр», к.б.н. Сергей Арамилев.

Общий ущерб, нанесенный государству, оценен специалистами Центра в 2 млн. 380 тыс. рублей. В настоящее время по данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).

«Предотвращение контрабанды и незаконной добычи являются двумя сторонами одной медали. В очередной раз нашим пограничникам удалось выбить одно из звеньев этой преступной цепочки – браконьерства и незаконного оборота редких видов, которые остаются серьезной угрозой для тигров из-за большого спроса на их части тела и шкуры в странах Азии, прежде всего в Китае. Это криминальная сеть, бороться с которой можно только совместными усилиями правительств, экспертов и силовых ведомств», – говорит руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) уже более 10 лет взаимодействует с Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю. В рамках антибраконьерской деятельности WWF России не только отслеживает случаи торговли и перемещения дериватов в Амурском экорегионе, выступает в роли экспертов, но и помогает пограничникам обрести необходимый набор знаний, связанный с тигром, леопардом, женьшенем и другими редкими представителями флоры и фауны, за которыми охотятся перекупщики из Поднебесной. Все эти усилия направлены на защиту редких кошек в приграничной зоне, снижение уровня браконьерства и оперативное выявление фактов торговли и перемещения их дериватов.

Фото предоставлено пресс-группой Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: амурский тигр  браконьерство  wwf  китай 



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