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В Приморье в машине иностранца обнаружили кости амурских тигров

09 Февраля 2017, 15:56 | Приморье

Стоимость изъятого составила порядка 2,2 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Прокурором Пограничного района Приморского края признано законным решение ОД ОМВД России по Пограничному району о возбуждении уголовного дела в отношении иностранного гражданина по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, незаконный оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.

На минувшей неделе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в автомашине, используемой иностранным гражданином, обнаружены части тела как минимум двух особей амурского тигра.

По предварительным данным эксперта, смерть одной из особей тигра наступила вследствие полученных огнестрельных ранений.

По ходатайству органа предварительного расследования, поддержанному прокурором района, постановлением судьи от 08.02.2017 фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: браконьерство  амурский тигр  экология 



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