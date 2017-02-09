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Очередное заседание суда по делу охранников Пушкарева стало посмешищем
Брат главы Владивостока Андрей Пушкарев не смог дать показания в качестве свидетеля по делу своих охранников, которых корреспондент программы «Честный детектив» (ВГТРК, Москва) Павел Брыкин обвинил в нанесении побоев возле здания УФСБ по Приморскому краю 7 июня прошлого года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет РИА VladNews, причиной того, что заседание было отложено, стал тот факт, что в Мещанском суде Москвы отсутствует оборудование для видеоконференцсвязи (сам судебный процесс по данному делу проходит во Фрунзенском суде Владивостока), сообщает корреспондент РИА VladNews. Как объяснил председатель заседания, Андрей Пушкарев вместе с адвокатом на момент начала слушания (16 часов по владивостокскому времени, или 9 часов утра по Москве) уже находился в здании Мещанского суда, где и выяснилось это недоразумение.
Стоит отметить, что онлайн-допрос был по всей форме оговорен сотрудниками Мещанского и Фрунзенского суда – однако о таком непреодолимом препятствии, как отсутствие необходимого оборудования, упомянуто со стороны московского суда не было.
Впрочем, ведущий дело охранников Пушкарева судья отметил, что именно на случай возникновения преград в заслушивании показаний Андрея Пушкарева и был составлен график заседаний. Поэтому следующее слушание состоится 16 февраля, начало в 16:00 по Владивостоку. Кроме того, в этот же день будет рассмотрено ходатайство гособвинения, которое было заявлено на заседании 8 февраля. Оно состоит в просьбе вызвать на допрос в качестве свидетеля специалиста, производившего анализ видеозаписи от 7 июня, на которой запечатлен момент конфликта, послужившего причиной разбирательства в суде.
Напомним, ходатайство о приобщении к материалам дела данного заключения специалистов в области филологии и IT было заявлено адвокатами на заседании 2 февраля. Суд рассмотрел данное ходатайство и постановил его удовлетворить. При этом сторона обвинения выступила против приобщения заключения к материалам дела на основании того, что видео не содержит звукового ряда – а заключение дал специалист-филолог. На это адвокаты ответили, что филолог был привлечен с целью описания видео в максимально точной с точки зрения языка форме, так как подробное повременное описание содержимого видеозаписи в деле отсутствует.
Судья отметил, что ходатайство обвинения в части вызова филолога, описавшего видео, является преждевременным, и к нему он вернется после ознакомления с заключением специалистов.
Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.
Фото РИА VladNews.
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