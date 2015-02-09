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Против приморской турфирмы завели уголовное дело

09 Февраля 2015, 11:00 | Приморье

Во Владивостоке по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере туризма. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на прокуратуру края, пострадавшими от деятельности туроператора себя считают более 50 туристов.

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока провела проверку по обращению местной жительницы с заявлением на неправомерные действия турагентства ООО «Рубикон».

Установлено, что 1 февраля 2014 года ООО «Пегас Владивосток» заключило с ООО «Рубикон» контракт на реализацию под торговым знаком «PEGAS Touristik» туристического продукта на территории Российской Федерации.

Согласно данному контракту ООО «Рубикон» должно было производить оплату стоимости турпродукта путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Пегас Владивосток». Обязанность по оплате стоимости турпродукта возникает у фирмы с момента бронирования заявки клиента, в установленные контрактом сроки.

 В ходе проверки сотрудники прокуратуры выезжали по нескольким адресам местонахождения офисов турагентства ООО «Рубикон», которые были закрыты и свою деятельность не осуществляли. Справочные телефонные номера фирмы также не отвечали.

В декабре 2014 года заявительница заключила два договора о реализации туристского продукта в одном из офисов компании ООО «Рубикон», и в счет оплаты договоров передала менеджеру по туризму 134 тыс. рублей.

После появления на официальном Интернет-сайте компании объявления о том, что PEGAS Touristik в лице ООО «Рубикон» прекращает свою деятельность, заявительница обратилась в ООО «Пегас Владивосток». Согласно полученному ответу, денежные средства от ООО «Рубикон» в счет оплаты ее тура на счет туроператора не поступали.

 Прокурор Ленинского района направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

 Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рубикон  мошенничество  турфирма  пегас  уголовное дело 



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Комментарии

  • Псевдоним12:10, 09.02.2015#

    Сложно возбудить уголовное дело против фирмы. Даже невозможно. А вот в отношении руководителя - да. Корректнее к заголовкам, редакторы

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