В Приморье загорелся ангар

ПРИМОРЬЕ, 9 февраля, ZRPRESS. 9 февраля в 00.23 в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на улице Вавилова города Партизанска.

Спустя 8 минут к месту прибыли первые пожарные подразделения. Горел одноэтажный металлический ангар, не эксплуатируемый. В 00.40 огонь был локализован, 04.25 – полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 600 м2. В результате пожара никто не пострадал. К тушению было привлечено 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».