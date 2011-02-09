В Хасанском районе ликвидирован подпольный цех по переработке краба

6 февраля был обнаружен цех по переработке краба, оборудованный в ангаре на территории бывшей свинофермы в поселке Славянка, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

В антисанитарных условиях шесть человек – лиц без определенного места жительства - осуществляли переработку краба-сырца. Для этого использовались чаны для варки и морозильные камеры.

На момент проверки в цехе находилось 1334 кг как вареных клешней, так и уже отделенного от панциря мяса краба. Стоимость изъятой контролирующими органами продукции по ценам черного рынка составляет порядка 1 млн руб.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Сотрудниками Россельхознадзора проводится разбирательство.

Валютоёмким сырьём такие нелегальные цеха и базы обычно снабжают местные браконьеры. На небольших маломерных суденышках они выходят в море, выставляют крабовые ловушки, а через день-два их проверяют.

Не так давно такую группу браконьеров задержали пограничники на участке службы в Находке, когда маломерное плавсредство Р-5231ПН с экипажем 5 человек вышло в море в запрещенный для навигации период.

Возвращались «рыбаки» с уловом: в выставленные ранее ловушки попалось 100 особей краба, в основном – стригуна-опилио.

Извлечь выгоду с этого краба им уже не удастся, они были задержаны пограничниками. А вот возместить ущерб, оцененный в 58 тыс. руб. они смогут уже в самое ближайшее время. По факту незаконного промысла составлен протокол об административном правонарушении. Проводится разбирательство.