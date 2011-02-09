www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Хасанском районе ликвидирован подпольный цех по переработке краба

09 Февраля 2011, 15:01 | Приморье

6 февраля был обнаружен цех по переработке краба, оборудованный в ангаре на территории бывшей свинофермы в поселке Славянка, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.

В антисанитарных условиях шесть человек – лиц без определенного места жительства - осуществляли переработку краба-сырца. Для этого использовались чаны для варки и морозильные камеры.

На момент проверки в цехе находилось 1334 кг как вареных клешней, так и уже отделенного от панциря мяса краба. Стоимость изъятой контролирующими органами продукции по ценам черного рынка составляет порядка 1 млн руб.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Сотрудниками Россельхознадзора проводится разбирательство.

Валютоёмким сырьём такие нелегальные цеха и базы обычно снабжают местные браконьеры. На небольших маломерных суденышках они выходят в море, выставляют крабовые ловушки, а через день-два их проверяют.

Не так давно такую группу браконьеров задержали пограничники на участке службы в Находке, когда маломерное плавсредство Р-5231ПН с экипажем 5 человек вышло в море в запрещенный для навигации период.

Возвращались «рыбаки» с уловом: в выставленные ранее ловушки попалось 100 особей краба, в основном – стригуна-опилио.

Извлечь выгоду с этого краба им уже не удастся, они были задержаны пограничниками. А вот возместить ущерб, оцененный в 58 тыс. руб. они смогут уже в самое ближайшее время. По факту незаконного промысла составлен протокол об административном правонарушении. Проводится разбирательство.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru