Россия хочет отказаться от газификации жилого сектора

Нерасторопность властей в Приморье в плане газификации, возможно, позволила избежать трагедий

Десятки страшных резонансных трагедий с многочисленными жертвами ежегодно наконец-то открыли властям глаза, что газ и частный сектор в принципе несовместимы. Особенно это касается многоквартирных домов, в которых всегда находятся жильцы, весьма условно относящиеся к соблюдениям правил общежития.

Газ – это очень опасно!

После трагедии в Магнитогорске в Госдуме предложили отказаться от газификации жилого фонда. «Газ уступает электричеству и по безопасности, и в экономическом плане», — заявил РИА «Новости» первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству, член партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. По его словам, те дома, которые уже газифицированы, надо постепенно переводить на электричество.

Приморье также не избежало подобных трагедий. Напомним, что в марте 2009 года в двухэтажном трехподъездном панельном доме в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа Приморского края произошел взрыв бытового газа. А еще через какое-то время произошел повторный взрыв. Была Обрушена часть межэтажных перекрытий, полностью разрушены 4 квартиры в одном из подъездов, частично обрушилась кровля. Заметьте, дом не был даже газифицирован – жильцы активно пользовались газом из баллонов. А летом прошлого года рванул газ в пятиэтажном жилом доме в посёлке Октябрьском Ванинского района Хабаровского края. В этих двух происшествиях есть погибшие и раненые.

Нужно ли полностью отказываться от газификации? Этот вопрос сайт Businss FM задал тем, кто занят в сфере ЖКХ. Председатель правления ТСЖ «Век» Сергей Дегтярев считает, что можно многие перевести на электроплиты за счет фонда капитального ремонта.

Сергей Дегтярев, председатель правления ТСЖ «Век»:

«Мы каждый год с вами являемся свидетелями трагедии в том или ином доме, который был газифицирован. То есть где-то несколько человек погибает, где-то полдома погибли, поэтому конечно опасное это мероприятие газовые плиты и газовые колонки. Конечно, лучше делать какие-то газовые котельные, чтобы там за ними смотрели, а в дом уже пускать электричество. Тут вопрос связан только со стоимостью проводки, чтобы можно было подключить эти электрические плиты, потому что в этих домах, которые газовые, там нет соответствующей проводки, чтобы подключить эту электрическую плиту. Это не одномоментная акция, это в любом случае в старом жилом фонде ежегодно тысячи домов проходят капитальный ремонт. За счет средств капитального ремонта закладывать туда смету, подводку эту электрическую менять, усиливать, и, соответственно многие и многие дома могут безболезненно перейти на электрические плиты. Это все за счет средств фонда капитального ремонта, я думаю, что можно сделать, это не такие большие деньги».

Начальник отдела жилой недвижимости УК «Маторин» Виктория Волоснева обращает внимание на то, что такой шаг возможен только при капитальном ремонте.

Виктория Волоснева, начальник отдела жилой недвижимости УК «Маторин»:

«Сейчас все новые дома электрифицированы. С другой стороны это, допустим, ставит в зависимость собственников. То есть, если у вас нет электричества и, допустим, у вас маленький ребенок, то ни приготовить ему поесть, ничего нельзя. Человек в принципе остается беспомощным. Насколько целесообразно будет отказываться от газа в пользу электричества, сложно сказать. Это все нужно просчитать, разработать проект. Потом замены — это работы капитального характера. Все газифицированные дома — это в основном дома, которые не сейчас строились, а старый, ветхий фонд и, соответственно, сама электроустановка, а туда входит все: и розетки, и проводка, и т. п., она тоже рассчитана на определенную мощность. И вот просто так всем подключить плиты, там, наверное, силовые кабеля придется перекладывать. То есть объем работы колоссальный».

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин отметил: электроплиты для населения будут обходиться дороже.

— С точки зрения нового жилого фонда, новостроек это совершенно оправдано, и на сегодняшний день во многих городах это реализуется. С точки зрения расходов, стоимости коммунальных услуг для населения, для потребителей даже при наличии определенных льгот для электрических плит, как правило, все равно получается дороже. Но тут вопрос безопасность и цена. На мой взгляд, небольшое удорожание оплаты этих услуг, оно оправдано с точки зрения обеспечения безопасности.

— Предполагается также переводить дома с газом на электричество, в которых уже газ проведен. То есть это просто сменить газовые плиты на электрические?

— Очевидно, что это не просто замена газовых плит, это полная замена проводки как внутри квартиры — необходимо будет устанавливать новые щитки межквартирные, то есть более серьезная защита должна быть установлена на сетях общедомовых. Ну и, конечно, я полагаю, что увеличение потребления электроэнергии на эти нужды потребует в том числе модернизации вне домовых сетей, то есть сетей общего пользования, там, где поставщики доводят до дома.

Чем больше газа, тем больше трагедий

По данным «Газпрома», в конце 2017 года было газифицировано более 68% жилого фонда. Каждый год в России гибнут люди в результате взрывов газа в жилых домах. И ежегодно звучат предложения полностью запретить газовые плиты.

Одним из наиболее резонансных случаев стал взрыв газа в Рязани в октябре 2016 года, жертвами которого стали семь человек, пострадали еще 16, в том числе один ребенок. Взрывом было разрушено 14 квартир.

В декабре того же года глава Ростехнадзора Алексей Алешин предложил полностью запретить использование газа в жилых домах. Письмо с такой инициативой он направил депутату Госдумы Валерию Рашкину.

13 ноября прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий запретить устанавливать в новых многоквартирных домах газовые плиты, а в старых заменять их на электрические при капитальном ремонте. По мнению одного из авторов законопроекта, первого заместителя председателя Комитета по контролю и регламенту Олега Нилова, только так можно предотвратить взрывы газа в жилых домах.

В новостройках уже давно ставят электрические плиты. Это связано с запретом на установку газового оборудования в жилых домах высотностью более десяти этажей. Такая норма была принята в середине 70-х годов прошлого века и без изменений перекочевала в действующее российское законодательство.

Приморье газифицируют без жилого сектора

Между тем осенью 2018 года, еще до печальных событий в Магнитогорске, сообщалось, что города юга Приморского края будут газифицированы в 2019-2020 годах. Об этом тогда еще врио губернатора региона Олег Кожемяко заявил на совещании с представителями компании "Газпром" во Владивостоке. Правда, на совещании шла речь о газификации технических объектов, а не жилого сектора.

«2020-2021 годы - газификация Владивостока с подключением предприятий и жилья, а также семи котельных», - сказал Кожемяко.

По его словам, в 2019 году начнется газификация Спасска-Дальнего - города на юго-западе Приморья с населением более 40 тыс. человек, с подключением котельных, предприятий и завода "Спасск-цемент", а также расположенных вблизи города населенных пунктов. Также на 2019 год намечена газификация Уссурийска с населением в 100 тыс. человек, где уже сейчас идет работа по прокладке сетей. В этом городе к газу планируется подключить пять котельных, поселок Радужный, локомотивно-ремонтный завод, сахарный завод и масложиркомбинат.

Кроме того, в планах на предстоящие три года - работы по газификации города военных моряков Фокино и Находки, где газ должен быть подан на судоремонтный завод.

Как отметил врио губернатора, подробные планы работ должны быть доработаны администрацией Приморья и муниципальными образованиями до конца года. "Будет проведен анализ промышленных объектов, которые могут быть подключены. В январе мы могли выйти на подписание соглашения с "Газпромом" о синхронизации действий по газификации Приморского края, как населенных пунктов, так и промышленных объектов, социальных объектов,. включив также планы по развитию газомоторного топлива", - сказал Кожемяко.

А вот планы по газификации собственно жилых домов края так и не были обозначены и спустя десять-пятнадцать лет после того, как федеральные власти впервые заговорили о них. Дело в том, что муниципальные власти должны подготовить конкретные планы и техническую документацию по газификации каждого дома. А это выливается в затраты на сотни миллионов рублей. Таких денег, естественно, в бюджетах районов нет и не будет. Остается только добавить: и слава богу!