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В Приморье задержаны члены организованной группы, подозреваемые в серии квартирных краж
Каждому участнику группы грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в следственном отделе МВД России по городу Уссурийску раскрыта серия квартирных краж, совершенных жителями города Спасска на территории Уссурийска. Задержанными оказалась группа лиц, состоящая из мужчины и трех цыганок, возрастом от 22 до 35 лет.
По версии следствия злоумышленники совершили ряд квартирных краж в период с июля по середину ноября 2016 года. Подозреваемые специализировались на кражах в многоквартирных домах. Они проникали в квартиры через незапертые двери и похищали имущество, находящееся на виду в прихожих: кошельки, сумки, телефоны. Суммы ущерба, причиненного потерпевшим, составляли от 1 000 до 10 тыс. рублей.
В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждены 18 уголовных дел по ч. 2 ст. 158 УК РФ, кража совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
В отношении членов группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.
Иван КРЫШАН.
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