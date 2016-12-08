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В Приморье суд рассмотрит дело о манипуляциях с банковскими вкладами

08 Декабря 2016, 15:10 | Приморье

В Спасске-Дальнем банковский работник похитила более 1,3 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры

Прокурором г. Спасска-Дальнего утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего клиентского менеджера банка, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере и особо крупном размере.

По версии следствия, преступления совершены сотрудницей банка, которая имела доступ к компьютерной базе данных о вкладчиках и размерах их вкладов.

Достоверно зная, что на расчётном счете одного из клиентов находится достаточное количество денежных средств, и он редко обращается к вкладу, фигурантка решила похитить часть суммы под предлогом того, что вкладчик пожелал обналичить денежные средства.

Старший менеджер банка, не зная о преступных намерениях своей коллеги, оформляла расходный кассовый ордер, по которому обвиняемая, подделав подпись клиента, незаконно получала денежные средства.

Действуя подобным образом, в период с 2012 - 2015 г.г. фигурантка похитила денежные средства, принадлежащие вкладчику на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Похищенными средствами потерпевшая распорядилась по собственному усмотрению.

В настоящее время уголовное дело прокуратурой города направлено в Спасский районный суд для рассмотрения, по существу.

В ходе расследования к обвиняемой заявлен гражданский иск о возмещении банку причиненного ущерба. Вкладчику похищенные денежные средства возмещены.

Иван КРЫШАН

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: мошенничество  вклады 



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