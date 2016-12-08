Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье суд рассмотрит дело о манипуляциях с банковскими вкладами
В Спасске-Дальнем банковский работник похитила более 1,3 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры
Прокурором г. Спасска-Дальнего утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего клиентского менеджера банка, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере и особо крупном размере.
По версии следствия, преступления совершены сотрудницей банка, которая имела доступ к компьютерной базе данных о вкладчиках и размерах их вкладов.
Достоверно зная, что на расчётном счете одного из клиентов находится достаточное количество денежных средств, и он редко обращается к вкладу, фигурантка решила похитить часть суммы под предлогом того, что вкладчик пожелал обналичить денежные средства.
Старший менеджер банка, не зная о преступных намерениях своей коллеги, оформляла расходный кассовый ордер, по которому обвиняемая, подделав подпись клиента, незаконно получала денежные средства.
Действуя подобным образом, в период с 2012 - 2015 г.г. фигурантка похитила денежные средства, принадлежащие вкладчику на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Похищенными средствами потерпевшая распорядилась по собственному усмотрению.
В настоящее время уголовное дело прокуратурой города направлено в Спасский районный суд для рассмотрения, по существу.
В ходе расследования к обвиняемой заявлен гражданский иск о возмещении банку причиненного ущерба. Вкладчику похищенные денежные средства возмещены.
Иван КРЫШАН
Новости тематики
- В Приморье суд рассмотрит дело о манипуляциях с банковскими вкладами
- В Приморье составили портрет взяткодателя
- Судоходная компания "Павино" против Верховного Суда РФ
- Во Владивостоке руководителя потребительского кооператива за дачу взятки осудили на 2,5 года тюрьмы
- В Приморье жительница предстанет перед судом за мошенничество 6,5 млн рублей
- За регистрацию "фирмы-однодневки" перед судом предстанет жительница Владивостока
- Бывший сотрудник прокуратуры Приморского края сядет за решетку за передачу взятки
- В Приморье суд рассмотрит дело по факту контрабанды гранатов
- Приморье стабильно тонет, но приморцы упорно не страхуются
- Бывшие руководители ТМК вывели в фирмы-однодневки 104 миллиона рублей
Новости раздела
- В Приморье суд рассмотрит дело о манипуляциях с банковскими вкладами
- Перед судом в Приморье предстанет незаконный дровосек
- В Приморье суд рассмотрит дело о грабителе-сантехнике
- Пожарные Приморья спасли старушку во время пожара
- В Приморье грузовик влетел в бензовоз
- Медведь-шатун забрел в населенный пункт в Приморье
- В Приморье составили портрет взяткодателя
- В Приморье 40% ДТП зимой вызвано гололедом
- Судоходная компания "Павино" против Верховного Суда РФ
- Во Владивостоке руководителя потребительского кооператива за дачу взятки осудили на 2,5 года тюрьмы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Начальник ГИББД Приморья сказал выпускникам автошкол всё, что о них думает (фото)
- ЖСК "Остров" во Владивостоке превратился в "бесперспективную деревню"
- Во Владивостоке на Партизанском проспекте втиснут гостиницу
- За долги компаний придется отвечать физлицам
- Жители Владивостока вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей
- Россияне скоро будут поминать жителей Приморья недобрым словом
- Путин разрешил россиянам работать самим на себя
- Жители Приморья и СМИ все больше доверяют прогнозам "народного синоптика"
- Погибшие в Сирии женщины-медики, скорее всего, с Дальнего Востока
- Дарькин увидел небо в алмазах