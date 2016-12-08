Перед судом в Приморье предстанет незаконный дровосек

Ему грозит до 7 лет лишения свободы с выплатой денежного штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по Чугуевскому району.

Следователем отдела МВД России по Чугуевскому району окончено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ, о незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено: 37-летний житель села Булыга-Фадеево заключил договоры на заготовку древесины породы дуб в Чугуевском участковом лесничестве. При этом вместе с договорами купли-продажи ему были выданы документы с указанием схемы расположения лесных насаждений, предназначенных для рубки. Обвиняемый знал, что на каждой из лесосек ему было разрешено пилить только клейменные деревья, за пределами расположения деревьев с визирными отсечками производить рубку запрещено. Однако, разрабатывая лесосеки, кроме отведенной древесины, он совершил незаконную рубку монгольского дуба и желтой березы общим объемом 24,18 куб.м, расположенных за пределами лесосек.

Ущерб от противоправной деятельности обвиняемого превысил 960 тыс. рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Проведение следственных действий завершено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения, по существу.

Фото - Пресс-служба ОМВД России по Чугуевскому району.

Иван КРЫШАН.