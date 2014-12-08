Поезд насмерть сбил двух подростков во Владивостоке

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух подростков, которых насмерть сбил железнодорожный состав, сообщила в понедельник пресс-служба Владивостокского линейного управления МВД на транспорте.

Тела 15-летней девушки и 17-летнего парня обнаружены между станциями Первая речка - Моргородок Дальневосточной железной дороги.

Транспортные полицейские устанавливают поезд, сбивший подростков, а также разыскивают свидетелей и очевидцев происшествия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.