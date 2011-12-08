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В Приморском крае задержали контрафактные "липовые" бинокли BUSHNELL и TASCO
ПРИМОРЬЕ, 8 декабря, ZRPRESS. В Уссурийской таможне вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по факту незаконного использования объектов интеллектуальной собственности - товарных знаков компании BUSHNELL INC.
На Уссурийском таможенном посту Уссурийской таможни в ходе таможенного контроля в отношении товаров народного потребления, заявленных в декларации на товары обществом с ограниченной ответственностью, были выявлены бинокли, маркированные товарными знаками BUSHNELL и TASCO, общим количеством 3870 штук.
По материалам, направленным отделением торговых ограничений и экспортного контроля Уссурийской таможни на таможенный пост, следует, что товарные знаки BUSHNELL, TASCO числятся в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
От представителя правообладателя ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» получена информация о том, что компания BUSHNELL INC. не заключала с данным обществом с ограниченной ответственностью каких либо договорных отношений на использование своих товарных знаков и считает данные товары контрафактными.
Товары задержаны и помещены на ответственное хранение. В рамках административного дела, возбужденного по статье 14.10 КоАП России, проводится расследование, сообщает Наталья Курдюкова, специалист по связям с общественностью Уссурийской таможни.
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